Hannover

Er hatte Literatur-Nobelpreisträger Günther Grass (1927 bis 2015) auf seinem „Roten Sofa“. Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder zählte zu seinen Stammkunden. Am Freitag teilte die Stadt mit, dass der Träger des Bundesverdienstkreuzes und Stadtplakettenträger Otto Stender im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Der Herr der Bücher ist von uns gegangen.

„Mit Otto Stender verliert Hannover einen engagierten und sehr beliebten Menschen, der sich große Verdienste um die Förderung der Lese- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen nicht nur in Hannover, sondern bundesweit erworben hat“, heißt es in der Pressemitteilung.

Otto Stender hatte eine Mission

Sein Freund Lothar Pollähne, Bezirksbürgermeister Südstadt-Bult, war am Freitag sehr betroffen von der Todesbotschaft. Er behält den Verstorbenen als einen aufrechten, engagierten Demokraten in Erinnerung. „Otto Stender war ein Sozialdemokrat durch und durch – mit kritischer Distanz zur Partei“, sagte Pollähne.

Und Otto Stender hatte eine Mission. „Er konnte nicht verstehen, dass Menschen nicht lesen konnten“, sagt Pollähne. Und so gründete Stender mit seiner Frau Johanna im 2003 den Verein „Mentor – Leselernhilfe“. Es entstand in Hannover eine bundesweite Aktion gegen den Analphabetismus. Nun unterstützen bundesweit 14 000 ehrenamtliche Helfer fast 20 000 Schüler. In der Region Hannover zählt der Verein etwa 1400 Lesehelfer. Dank einer Aktion der HAZ konnte „Mentor“ 2020 Spenden sammeln und die Insolvenz abwenden.

Spenden bewahrten „Mentor“ vor der Insolvenz

„Als ich die Nachricht von der drohenden Insolvenz gelesen habe, wusste ich schnell, wie ich helfen kann“, sagte Dirk Eberitzsch, Chef der Buchhandlung Leuenhagen & Paris auf der Lister Meile. „Mentor macht tolle Arbeit.“ Er spendete einen fünfstelligen Betrag.

„Otto Stender war mit der Buch- und Leselandschaft Hannovers eng verbunden. Schon 1959 gründete er seine erste Buchhandlung. Große Bekanntheit erlangte er, nachdem er 1987 die Georgsbuchhandlung übernahm und dort als Erster in Hannover monatliche Lesungen initiierte. Auf dem noch heute stadtbekannten „Roten Sofa“ fanden Lesungen hochrangiger deutscher Autoren statt“, würdigte Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) das Lebenswerk des Verstorbenen.

Und seine Mission wird überleben. Zum zehnjährigen Vereinsbestehen erinnerte der Philosoph Richard David Precht, Mentor-Schirmherr in Solingen, an die soziale Dimension des Vereins. Im vergangenen Jahr kündigte Stender an, eine neue Kampagne für seinen Verein an. So sollten Per Mertesacker, Günther Jauch, Senta Berger und Sandra Maischberger als Ehrenamtliche für den Verein Mentor gewonnen werden.

Von Thomas Nagel