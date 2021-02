Hannover

Kaum ein anderes Geräusch bezeugt das Ende des Winters so sehr wie dieses: Das Tropfgeräusch. Es war in Hannover fast überall zu hören. Nachdem Schnee und Eis für Tage das Bild in Stadt und Umland bestimmt hatten, sorgen nun Plusgrade für das Abtauen der winterlichen Überbleibsel. Doch von denen gibt es viele in diesem Jahr. Bedeutet im Umkehrschluss: Auf Erdreich, Gewässer, Flüsse und die Kanalisation kommen große Wassermengen zu. Wassermengen, die zum Problem werden können?

Im Vergleich zum langjährigen Mittel (1961 bis 1990) von 1,1 Grad ist der bisherige Februar mit durchschnittlich -4,1 Grad deutlich zu kalt. Dennoch wird von Schnee und Eis in der Region bald nichts mehr sein. Die Temperaturen steigen. Auch wenn es in sternenklaren Nächten gebietsweise Bodenfrost geben kann, „wird es zum Wochenende mit zehn bis zwölf Grad erstmals wieder zweistellig“, teilt Andreas Friedrich, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), auf NP-Nachfrage mit. Ab Sonntag soll zudem viel Sonne dazukommen: „Da klettern die Temperaturen sogar auf 15 bis 18 Grad und läuten die erste frühlingshafte Phase in diesem Jahr ein.“

Keine Hochwassergefahr in Hannover

Trotz des schmelzenden Schnees ist die Gefahr von Hochwasser und Überschwemmungen in den kommenden Tagen aber gering, schätzt der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Zwar würden die Pegel von Flüssen und Seen steigen, zudem könne es mancherorts zu Überschreitungen von Meldestufen kommen. Dennoch: „Durch ausbleibenden Niederschlag handelt es sich um ein reines Schmelzhochwasser, sodass die Lage überblickend nicht sehr kritisch werden dürfte“, teilt NLWKN-Sprecher Carsten Lippe mit. Die Hochwasservorhersagezentrale des NLWKN würde die Lage in den nächsten Tagen dennoch „sehr genau“ beobachten.

Auch die Stadt ist entspannt, sieht keine gefährliche Lage. „Die Pegel oberhalb Hannovers sind noch alle unterhalb der Meldestufe 1“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Und wie sieht es mit dem Abwassersystem aus? Wird dieses mit den Wassermassen fertig? Klare Antwort: Ja. „Die Kanalisation ist darauf ausgelegt und kann das Wasser aufnehmen.“

Immer schön am Rand lang: Spaziergänge in der Eilenriede sind derzeit nur etwas für wahre Waldliebhaberinnen und -liebhaber. Quelle: Ilona Hottmann

Zunächst hatte der Schnee noch Gullys und Straßenabläufe verstopft und durch das Tauwetter für große Pfützen und damit für Hindernisse für Fahrradfahrer und Fußgänger gesorgt. Dieses Problem hat sich im Laufe des Mittwochs durch die deutlich gestiegenen Temperaturen fast erledigt. Einzig die Waldwege in der Eilenriede bildeten noch eine Ausnahme: Der angetaute und zuvor festgetretene und -gefahrene Schnee bildete auch am Mittwoch noch eine äußerst seifige Oberfläche. Waldspaziergänge oder -radtouren werden mutmaßlich auch am Donnerstag zu einer nass-rutschigen Angelegenheit werden.

Von Jens Strube