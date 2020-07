Hannover

Es war ein schöner Tag. Sie hat mit ihrer Tochter gespielt, einen Drachen steigen lassen, die Kaninchen gefüttert, das Kind ins Bett gebracht. Gegen 20.30 Uhr fährt sie zur Arbeit. Sie geht in normalen Klamotten ein paar Straßen weiter, steigt dann ins Auto ihres Freundes – die Nachbarn sollen nichts merken. Auf einem Autobahnparkplatz zieht sie sich um. Minirock, halterlose Strümpfe. Dann fahren die beiden zum Straßenstrich Herschelstraße – der letzte Tag im Leben von Simone Müller.

„Sie war nicht die typische Prostituierte“, erzählt Jörg Makel. „Sie hat komplett drogenfrei gelebt, war auch nicht jede Nacht unterwegs. Sie hat es für ihre Tochter getan, sie hatte eigentlich ganz bürgerliche Vorstellungen.“

Anzeige

Fahndung: Die Polizei verteilt auf dem Straßenstrich in Hannover Flyer mit dem Foto der Vermissten.

Weitere NP+ Artikel

Makel arbeitet im Jahr 2007 als Polizist im Bereich Milieudelikte. Die 31-jährige Simone Müller verschwindet am 4. August des Jahres. „Das war zuerst natürlich ein Vermisstenfall.“ Aber schnell ist den Ermittlern klar, dass Schlimmeres dahinter steckt. „Wir sind dann schon davon ausgegangen, dass sie tot ist“, so Makel. „Sie hatte solch ein inniges Verhältnis zu ihrer zehnjährigen Tochter, die hätte sie niemals alleine gelassen.“

Freund schnell unter Verdacht

Aber jede Suche ist vergebens. „Wir haben uns dann zu einer ungewöhnliche Maßnahme entschieden und haben einen Fahndungsfilm drehen lassen. Der lief dann zur besten Sendezeit im Fernsehen.“ Allerdings auch ohne Ergebnis. Dafür gibt es einen Verdächtigen – es ist der Freund der Vermissten. Er begleitete sie an diesem Abend zur Herschelstraße. „Er war nicht ihr Zuhälter, aber ihr Beschützer. Am Anfang schrieb er noch jedes Kennzeichen von den Autos auf, in die Simone eingestiegen war.“ Aber er meldet seine Freundin nicht als vermisst. „Ich würde doch sofort zur Polizei gehen, wenn meine Freundin nicht zurückkehrt.“

Suche: Taucher der Polizei suchen im Mittellandkanal nach der vermissten Prostituierten. Quelle: Elsner

Erst Simone Müllers Mutter drängt zur Vermisstenanzeige. Beide fahren zur Polizei, „aber er ist im Auto geblieben“. Am Abend liegt er weinend im Bett der Tochter – die drei lebten zusammen in Engehausen (Heidekreis). Neben dem Bett steht ein Foto von Simone – das sonst nicht da war. Zur Mutter sagt er: „Da, wo sie jetzt ist, geht es ihr gut.“ Und: „Die Sünden sind passiert.“ Und er verwickelt sich in Widersprüche bei der Vernehmung. „Die durfte aber später nicht verwendet werden, weil der Verdächtige nicht belehrt worden ist“, so Makel. Ein Motiv gibt es auch. „ Simone wollte sich von ihm trennen“, weiß der damalige Hauptkommissar. Ein Grund: Der Freund schlug die 31-Jährige mehrmals. Aber es gibt keine Beweise und keine Leiche. Bis zum 29. Juli 2009.

Baggerfahrer macht grausige Entdeckung

Ein Baggerfahrer arbeitet an der Asbesthalde in Wunstorf nahe der Adolf-Oesterheld-Straße – und macht eine grausige Entdeckung. Er stößt auf eine skelettierte Leiche. Rechtsmediziner stellen fest: Es ist Simone Müller. Und sie starb eines gewaltsamen Todes. „ Wunstorf hatten wir natürlich gar nicht auf dem Zettel. Da haben wir uns schon gewundert, wie die Leiche dort hinkam.“ Später stellt sich heraus: Der Verdächtige kannte die Gegend. Und sein Handy wurde Tage nach der Tat zweimal in dem Bereich geortet.

Leichenfund: Ermittler suchen nach Spuren in der Nähe der Asbesthalde.

„Die Leiche war zugedeckt. Mit einer Blattschicht – mit Materialien, die es an dem Fundort nicht gab.“ Auch Reste von Wäscheklammern und ein Kronkorken fand sich in der Mischung. Ermittler rücken im Garten des Verdächtigen an – und finden im Komposthaufen Pflanzen, die zum Fundort der Leiche gehören. Auch am Fahrzeug des Mannes sind noch Erdanhaftungen, die zu den Funden an der Leiche passen. Bodenproben werden von einem Spezialisten verglichen – der ist sich sicher, dass die Erde aus dem Garten identisch mit der vom Fundort ist.

Hunde auf der Autobahn

Dann setzten die Ermittler auch noch Mantrailer ein, geschulte Hunde, die Spuren auch nach langer Zeit wittern können. „Die sind dann tatsächlich von Wunstorf über die A2 zur Herschelstraße gelaufen“, erinnert sich Makel. Aber im Rückblick sagt er: „Das war schon komisch. Man weiß nicht, ob das wirklich was bringt.“ Einen Beweis jedenfalls nicht.

Trotzdem sind sich die Ermittler sicher: Die Indizien reichen, der Verdächtige wird festgenommen. Er bleibt aber bei der Version, dass Simone zu einem Freier in ein Auto gestiegen ist und nicht zurück kam.

Der ehemalige Ermittler: Jörg Makel ist inzwischen Bürgermeister in Nienhagen Quelle: Lomoth

Makel hat auch eine Vermutung, wo es zur Tat kam. „Die beiden sind immer zum Schluss zu einem McDonalds an der Vahrenwalder Straße gefahren, haben auf einem nahe gelegenen Parkplatz gegessen. Wir glauben, dass es dort zum Streit kam.“

Es kommt zum Prozess in Verden. Für den Richter reichen die Indizien nicht. Um die Bodenproben gibt es massiven Ärger (siehe Interview), am Ende steht ein Freispruch – der Fall Simone Müller bleibt damit ungelöst.

„Das muss man akzeptieren“, sagt der 65-jährige Makel. 44 Jahre war er bei der Polizei, seit vier Jahren ist er raus. „Man fragt sich dann schon, ob man was übersehen hat, ob man alle Spuren richtig verfolgt hat.“

Der Bundesgerichtshof beschäftigt sich auch mit dem Fall – und stellt fest, „dass das Tatgericht maßgeblich gegen den Angeklagten sprechende Umstände nicht in die Gesamtwürdigung eingestellt hat“. Aber der BGH kann Urteile nur wegen Rechtsfehler aufheben – und das reicht den Richtern in diesem Fall nicht.

Kontakt zur Mutter

Der Fall gehört zu denen, die Makel nicht loslassen. Der SPD-Politiker ist seit neun Jahren Bürgermeister in Nienhagen. „Kommunalpolitik hat mich schon immer interessiert. Wenn ich mich damit beschäftigt habe, fiel vom Dienst alles ab.“ Eine Verbindung zum Fall Müller ist immer noch geblieben. „Die Mutter ruft manchmal an, und wir plaudern ein bisschen. Klar ist es für sie schwer, das zu verarbeiten. Für sie war immer klar, dass er was mit der Tat zu tun hatte.“ Was ihr ein wenig geholfen habe: „Sie kümmert sich sehr um ihre Enkeltochter.“

Anwalt Waldraff: „Richter der beste Verteidiger“ Der Anwalt Matthias Waldraff vertrat in dem Prozess die Mutter von Simone Müller, die als Nebenklägerin auftrat. Auch heute noch ärgert sich der Jurist über das Gericht in Verden. Sie haben einen Spezialisten aus Bremen gebeten die Bodenproben zu vergleichen. Der Professor hätte in einem speziellen DNA-Verfahren feststellen können, dass die Proben vom Fundort der Leiche und aus dem Garten des Angeklagten übereinstimmten. Hierfür hatten auch schon andere Spuren mit Blättern gesprochen. Dem Vorsitzenden wurden die Proben vom LKA übergeben. Der Richter wusste, dass sie kühl gelagert werden mussten. Und was tat er? Packt sie im Richterzimmer in einen Schrank mit Zimmertemperatur. Das war es dann. Die Proben waren hin. Das vielleicht entscheidende Beweismittel war schlicht vernichtet. Sie haben das Gericht nach dem Urteil massiv kritisiert. Warum? Der Generalbundesanwalt und ich haben in der Revision übereinstimmend die Beweiswürdigung des Schwurgerichts in Verden gerügt: Maßgebliche gegen den Angeklagten sprechende Umstände waren nicht berücksichtigt worden. Den Vorsitzenden Richter hatte ich als befangen abgelehnt. In mehr als 35 Jahren, in denen ich Richter und Richterinnen von Flensburg bis Traunstein in deutschen Gerichtssälen erlebt habe, ist mir niemand begegnet, der derart einseitig zugunsten des Angeklagten agierte. Dessen bester Verteidiger saß tatsächlich in der Mitte auf der Richterbank. Sein Prozessverhalten hat der Vorsitzende Richter des dritten Strafsenates in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof als „höchst unglücklich“ bezeichnet. Aber dennoch hatte der Angeklagte extrem viel Glück. Trotz erheblicher Bedenken hielt das Verdener Urteil. Seither müssen alle mit dem Freispruch leben. Glauben Sie, dass der Fall noch aufgeklärt werden kann? Klares Nein. Ich respektiere selbstverständlich den rechtskräftigen Freispruch. Aber an meiner Überzeugung, dass damals der wahre Täter auf der Anklagebank saß, hat sich nichts geändert.

Von Christian Lomoth