HANNOVER

Shkelzim O. (24) bedankte sich bei Richter Joachim Lotz für das Urteil. Am Montag ist der Angeklagte im Landgericht Hannover wegen versuchten Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Eine Strafe, die eigentlich keinem Angeklagten Dankesworte entlockt.

Aber die Dankbarkeit von Shkelzim O. hat Gründe. Er kann nach elf Monaten U-Haft mehr oder weniger sofort in den Maßregelvollzug. Steht er die zweieinhalbjährige Therapie durch, ist er ein freier Mann.

BGH hob Urteil teilweise auf

Am 10. März 2018 stach der Angeklagte mit einem Komplizen einen Widersacher (33) nieder. Die Beiden hatten ihm an der Endhaltestelle der S 4 in Garbsen aufgelauert. „Es ging um Geldschulden. Es stand auch die Abwicklung von Drogengeschäften im Raume“, erklärte Richter Lotz. Was genau der Auslöser für den Streit war, konnte die Zweite Große Strafkammer nicht klären. Auch der zweite Täter blieb unentdeckt.

Bei dem Prozess handelte sich sozusagen um den zweiten Aufguss. Shkelzim O. war am 26. September 2018 von der Schwurgerichtskammer zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof ( BGH) bestätigte zwar den Schuldspruch, verwies den Fall aber an das Landgericht zurück. Es sei in der ersten Verhandlung nicht ausreichend geprüft worden, ob der Angeklagte nicht in den Maßregelvollzug gehöre.

Angeklagter leidet unter Kriegserlebnissen

Das Besondere an dem Fall: Einen Tag vor der Tat wurde der Angeklagte von seinem späteren Opfer niedergestochen. Der Stich ging fünf Zentimeter tief in den Brustkorb.

So gingen O. und sein Komplize „in Gangstermanier“, erzählte ein Zeuge, am 10. März auf den 33-Jährigen los. Sie stachen ihn in den Bauch und schlitzten sein Gesicht vom Mundwinkel bis zum Ohr auf. Nur mutige Zeugen konnten Schlimmeres verhindern.

Der Angeklagte ist auf Grund seiner Cannabis-Abhängigkeit ins Drogenmilieu geraten. Insofern sei mit weiteren Straftaten im Zusammenhang mit Rauschmitteln zu rechnen, stellte ein forensischer Psychiater fest. Der Mann leide unter einer „posttraumatisch veränderten Persönlichkeit“. So habe O. als Kind Kriegsgräuel im Kosovo erleben müssen, die immer wieder in seine Erinnerung zurückkehrten. Aus diesem Grund habe er angefangen, sich mit Cannabis selbst zu therapieren. Doch dann wurde er abhängig. Und landete im Gefängnis.

Von Thomas Nagel