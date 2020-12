Hannover

Drei Minuten und 35 Sekunden liegt das Opfer (36) bewusstlos mitten im Hauptbahnhof – gegenüber der „ Burger King“-Filiale. Männer gehen achtlos an der leblosen Person vorbei. Denken sie, dass es ein Penner ist? Ist es ihnen einfach egal?

Der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer, Stefan Joseph, lässt die Aufzeichnungen der Videokamera laufen. Sekunden fühlen sich wie Stunden an. Zu Arturas D. (31) sagt er: „Das muss man auch in Echtzeit aushalten, wie lange das Opfer dort bewusstlos liegt.“ Zuvor hatte der Litauer acht Mal „von oben stampfend auf den Kopf des Mannes getreten“, heißt es in der Anklage.

Täter hatte 2,25 Promille

Seit Montag muss sich der Familienvater wegen versuchten Totschlags im Landgericht Hannover verantworten. Er legte ein Geständnis ab, und bereue seine Tat, sagte er. Beide Männer hatten am 9. April 2020 getrunken; Wodka und Bier. D. hatte 2,25 Promille im Blut. Doch das Video zeigt, dass er gegen 1 Uhr noch sehr sicher auf den Beinen war.

Und wenn er getrunken hat, scheint er zum Teufel zu werden. Der Angeklagte umschreibt das so: „In unfreundlicher Gesellschaft konnte unter Alkoholeinfluss schon etwas passieren.“ Bereits um 0.58 Uhr hatte er einen anderen Mann geschlagen und getreten. Aus dem Stand trat er seinem Gegenüber mit dem Fuß ins Gesicht – so viel zur alkoholischen Beeinträchtigung.

Angeklagter und Opfer können sich kaum erinnern

In der Anklage heißt es, dass bei Arturas D. von einer verminderten Schuldfähigkeit auszugehen. Dazu wird ein Gutachter im Verlauf des Prozesses noch etwas sagen.

Weder Opfer noch Täter können sich erinnern, warum es zum Streit kam. „Ich war sehr besoffen, weiß nicht, ob wir einen Konflikt hatten“, übersetzt der Dolmetscher für den Angeklagten. „Kann sein, dass wir gestritten haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern“, erzählte das Opfer. Weil er genug getrunken hatte, wollte er nach Hause gehen.

Typisches Verbrechen im Bahnhofsareal

Es ist eines der typischen Verbrechen rund um das Bahnhofsareal. Junge Männer, obdachlos und drogenabhängig, geraten aneinander. Häufig stammen sie aus Osteuropa. Solche Verbrechen spiegeln wie unter einem Brennglas die gescheiterte Sozialpolitik der Stadt wieder. Seit Jahren gelingt es nicht, die Szene aus Obdachlosen, illegalen Flüchtlingen, osteuropäischen Straftätern und Drogenabhängigen zu entzerren.

Warum Arturas D. nach Deutschland gekommen ist, dazu möchte er nicht ins Detail gehen. Soll heißen, er ist angeheuert worden für Straftaten. Davon wäre Schwarzarbeit noch das geringste Übel. Er hat bereits im Sehnder Gefängnis gesessen.

Das Opfer hat die Tritte gut überstanden. Der Mann musste wegen einer Kopfplatzwunde nur kurz ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Das geht nicht immer so gut aus. Am 30. Juli 2016 wurde ein 39-Jähriger mit Tritten gegen den Kopf zum Schwerstbehinderten gemacht. Es war auch eine Tat im Trinker- und Drogenmilieu. Der Angeklagte (45) wurde zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und drei Monaten verurteilt. So viel wird es bei Arturas D. nicht werden.

