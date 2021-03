Hannover

Michael Stier, Geschäftsführer des Jobcenters Hannover, zieht im NP-Interview eine Bilanz aus einem Jahr Corona-Erfahrungen.

Wie viele Neukunden bekam das Jobcenter Region Hannover im Corona-Jahr?

Von März 2020 bis Januar 2021 haben wir rund 16.000 Erstanträge bewilligt. Das waren 51 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt hat sich die Zahl der Menschen, die in der Region Hannover Grundsicherung vom Jobcenter beziehen, bislang aber nur leicht erhöht. Wir hatten mit deutlich mehr Erstanträgen gerechnet, vor allem von Selbstständigen.

Woran liegt es: Schamgefühl oder kamen die Leute mit den Anträgen nicht zurecht?

Wir haben sehr früh ein Bürgertelefon eingerichtet, um Fragen niedrigschwellig und unmittelbar zu klären. Dabei haben wir auch festgestellt, dass es viele Vorbehalte gibt. Gerade Menschen, die sich den eigenen Lebensunterhalt immer selbst erarbeitet haben, tun sich offenbar schwer damit, jetzt Grundsicherung zu beziehen. Es kursieren auch falsche Informationen, etwa, dass Musiker ihre Instrumente verkaufen müssten, bevor sie von uns Geld bekommen. Aber die Pandemie hatte auch nicht überall den Effekt, den wir anfangs befürchtet haben. Die Kurzarbeit hat bislang sicher vieles aufgefangen.

6 Prozent mehr für Regelleistung Das zahlte das Jobcenter Region Hannover an seine neuen und alten Leistungsbezieher: Im Zeitraum von April bis Dezember 2020 sind die Kosten für Unterkunft und Heizung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15 Millionen Euro (plus 7,1 Prozent) gestiegen, die Kosten für Regelleistung (Kosten des täglichen Bedarfs) um 13 Millionen Euro (plus 6 Prozent).

Die Pandemie ist nicht vorbei. Könnten die Solo- und Kleinselbstständigen von heute die Kunden von morgen für das Jobcenter werden?

Prognosen sind derzeit schwierig. Es ist zu befürchten, dass einige Betriebe auf der Strecke bleiben. Viele Selbstständige leben vielleicht jetzt noch vom Ersparten. Aber wie lange wird das reichen? Da müssen wir schauen, welche Möglichkeiten wir den Menschen anbieten können. Zum Glück haben wir ein breites Angebot.

Kein Geld erst ab 60.000 Euro Vermögen Der Gesetzgeber hat rückwirkend zum 1. März 2020 den Neuantrag auf Grundsicherung vereinfacht. Unter anderem entfällt bei Neuanträgen für die ersten sechs Monate eine Vermögensprüfung, es sei denn, es ist erhebliches Vermögen vorhanden (bei Einzelpersonen ab 60.000 Euro). Zudem gelten für die ersten sechs Monate Kosten der Unterkunft (Miete und Heizung) grundsätzlich als angemessen. Die Regelung wurde bislang mehrfach verlängert. Zuletzt hat die Bundesregierung eine Verlängerung bis zum 31. Dezember 2021 angekündigt.

Um welche Beschäftigten machen sie sich noch Sorgen?

Ich denke derzeit besonders an die Menschen in der Gastronomie und in den inhabergeführten Geschäften des Einzelhandels. Aber natürlich auch an die gesamte Kunst- und Veranstaltungsbranche und alle Berufe, die da dranhängen. Auch sind viele 450-Euro-Jobs, zum Beispiel für Alleinerziehende, aktuell weggebrochen. Geringfügige Beschäftigungen sind nach unserer Erfahrung aber oft eine Hilfe, um wieder in den Beruf einzusteigen. Im Februar 2020 hatten wir da noch recht viele Menschen in solchen Einstiegsjobs. Da müssen wir wieder hinkommen.

36 Corona-Betroffene in Jobcentern Seit März 2020 sind 36 Beschäftigte im Jobcenter Region Hannover positiv auf Corona getestet worden. Soweit nachvollziehbar, haben sich alle außerhalb des Arbeitsplatzes angesteckt. Bislang musste keine Standort schließen.

Konnten weitere unterstützende Maßnahmen für Langzeitarbeitslose gut aufrechterhalten werden?

Ja, wir haben früh mit den Bildungsträgern vereinbart, wo es möglich ist, digitale Angebote zu machen. Bei Teilhabe am Arbeitsmarkt, dem neuen Förderinstrument für Langzeitarbeitslose, haben wir immerhin mehr als 400 Stellen besetzen können. Vor Corona hatten wir 520 Neueintritte für 2020 anvisiert. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zum Teil auch weiterhin in die Betriebe gefahren oder haben mit den Betrieben digital beziehungsweise telefonisch kommuniziert. Auch unser berufsbegleitende Coaching konnten wir so anbieten.

557 Anrufe an einem Tag Seit April 2020 hat das Jobcenter ein zentrales Bürgertelefon eingerichtet, für alle Arten von Anliegen. Von April bis Dezember zählte es 33.000 Anrufe beim Bürgertelefon. In Spitzenzeiten waren es 1.700 Anrufe in der Woche – wie vom 31. August bis 4. September 2020. 557 Anrufe gab es allein am 31. August 2020.

Die Anträge auf Grundsicherung wurden vereinfacht, da konnte sich auch die eine und der andere arm rechnen. Haben Sie vermehrt Betrugsversuche festgestellt?

Wir sehen keine Auffälligkeit im Vergleich zur Vor-Coronazeiten. Auch beim vereinfachten Verfahren überprüfen wir natürlich die Angaben. Wenn jemand sich schönrechnet, dann fällt das irgendwann auf. Wenn wir eine betrügerische Absicht erkennen, geht der Fall an die Staatsanwaltschaft.

1700 im Home-Office Derzeit nutzt fast die Hälfte der 1.700 Beschäftigten in den Jobcentern zumindest tage- oder stundenweise Homeoffice (auch zur Betreuung von Angehörigen oder homeschooling), davon zuletzt 231 komplett (Stand Januar 2021).

Was nimmt das Jobcenter aus der Krise mit?

Zunächst einmal, dass wir Krise können. Für uns stand von Anfang an fest: Die Grundsicherung in der Region Hannover muss sichergestellt sein, ebenso wie der Gesundheitsschutz für Leistungsberechtigte und Beschäftigte. Während der Krise haben wir die Chancen des Telefons neu entdeckt und sehr schnell ein zentrales Bürgertelefon für alle Arten von Anliegen geschaltet. Das kommt gut an, ebenso wie die Möglichkeit, Anträge und Mitteilungen digital an uns zu schicken. Die schnelle Erreichbarkeit und die digitale Kommunikation wollen wir nicht nur beibehalten, sondern noch weiter ausbauen, zum Beispiel als Videoberatung. Die persönliche Beratung bleibt aber ein wesentlicher Faktor unserer Arbeit. Wenn es die Pandemie zulässt, werden wir auch die alternativen Beratungsformen weiter ausbauen, zum Beispiel das Gespräch bei einem gemeinsamen Spaziergang oder vor Ort in den Stadtteilzentren.

Was vermissen Sie persönlich am meisten in den Lockdowns?

Was mir sowohl privat als auch im Jobcenter fehlt, ist der persönliche Kontakt in einer lockeren Atmosphäre. Ich habe vor dem zweiten Lockdown alle Standorte besucht und mich mit den Beschäftigten ausgetauscht. Aber mit Mund-Nase-Bedeckung und einem Abstand von mindestens anderthalb Metern bleibt der Austausch sehr distanziert. Die Selbstverständlichkeit, dass man mit seinen Kindern ins Schwimmbad oder in den Zoo geht, mit Freunden essen geht, die einfachen Dinge, über die man sich sonst keine Gedanken macht, die fehlen mir auch. Und auch das Homeschooling mit einem Neun- und einer Zwölfjährigen ist keine Dauerlösung.

Von Petra Rückerl