Hannover: Feuerwehren fehlt der Nachwuchs

Die flächendeckende Sicherung des Brandschutzes in der Region Hannover durch die freiwilligen Feuerwehren ist in den kommenden Jahren gewährleistet, allerdings plagen den Feuerwehren im Umland Nachwuchssorgen. Mit rund 5000 Mitgliedern in den Kinder-und Jugendwehren gehöre man zwar zu den größten Nachwuchsorganisationen in der Region, allerdings würden viele Kinder und Jugendliche nicht in die aktive Abteilung der Erwachsenen hinüberwechseln, berichtete Regionsbrandmeister Karl-Heinz Mensing ( Wennigsen) am Rande des Empfangs des Feuerwehrverbandes Region Hannover am Sonntag im Regionshaus in Hannover.

Feuerwehrpaten für Jugendliche als Lösungsansatz?

IMPULSVORTRAG: Landesbranddirektor Jörg Schallhorn sprach über die Herausforderungen der Feuerwehren in Niedersachsen. Quelle: Christian Behrens

Die Gründe, nicht in den aktiven Feuerwehrdienst zu wechseln, seien vielschichtig. „Studium, Ausbildung und der damit verbundene Ortswechsel sowie andere Interessen sind die Hauptgründe“, so Mensing. Für die Feuerwehren der Region erarbeite der Verband eine aktuelle Bedarfsentwicklungsplanung, in der Zukunftsszenarien und Lösungen für die Mitgliedergewinnung aufgezeichnet würden. „Ende 2020 wollen wir damit durch sein“, so der Regionsbrandmeister weiter. Eine Lösung könne die Bildung von „Feuerwehrpaten“ sein, bei der ein aktiver Feuerwehrmann einen Jugendliche noch in der Nachwuchsorganisation „abholt“ und beim Übergang in den aktiven Feuerwehrdienst betreut, „auch, um Vorurteile gegenüber dem aktiven Dienst bei der Feuerwehr abzubauen“, äußerte Mensing. Als Vorbild dienen Landkreise in Ostfriesland, in denen das „Patenmodell“ bereits erfolgreich laufe. Im Umland von Hannover gibt es aktuell rund 10.000 Aktive in 206 Feuerwehren, im Regionsverband mit der Berufsfeuerwehr und den Werksfeuerwehren in Hannover sind es 12.500.

„Heute sind auch interkulturelle Kompetenzen gefragt“

Als Gastredner hatte sich der Regionsfeuerwehrverband Landesbranddirektor Jörg Schallhorn aus dem Innenministerium geholt, der die Ist-Situation und die Zukunftsherausforderungen der Feuerwehren in Niedersachsen skizzierte. Kernaussage: Der Mitgliederschwund vergangener Jahre wurde gestoppt, die Einsatzzahlen steigen linear jedes Jahr um ein bis zwei Prozent.Vor allem die Frage der Einsatzgüte und -Qualität müsse man sich stellen, denn „ein Verkehrunfall vor zehn Jahren auf einer Landesstraße ist mit einem Verkehrsunfall von heute nicht mehr vergleichbar“, so Niedersachsens oberster Feuerwehrmann. Das habe mit der Art der Autoverkehre zu tun, aber auch mit den Menschen: „Durch Migration sind heute interkulturelle Kompetenzen gefragt.“

Zwölf Prozent Frauen sind im Bundesmittel spitze

HÖRTE ZU: Hendrik Hoppenstedt (Zweiter von rechts), Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, aus Burgwedel führte die Gästeliste im Regionshaus an. Quelle: Christian Behrens

In Niedersachsen gab es 2018 exakt 3252 Feuerwehren, das ist ein Minus von 18 Ortsfeuerwehren im Vergleich zu 2017 durch Zusammenschlüsse kleinerer Wehren. Im aktiven Feuerwehrdienst sind knapp 127.000 Männer und Frauen – ein Plus von 2000, womit die Wehren in Niedersachsen gegen damit gegen den Bundestrend wachsen, so Jörg Schallhorn. Mit einer Frauenquote von zwölf Prozent oder gut 16.000 weiblichen Mitgliedern liege man ebenfalls über dem Bundestrend, der bei 9,2 Prozent liege. Die Zahl der Mitglieder bei de Jugendfeuerwehren lag 2018 bei gut 40.000. Tipp von Schallhorn an die Feuerwehrverantwortlichen: „Ob das Feuerwehrhaus einen W-Lan-Anschluss hat oder nicht, ist für die Jugendlichen mit entscheidend, ob sie weitermachen.“

Moderne Aus-und Weiterbildung wichtig

Das Ehrenamt zu stärken, die Digitalisierung zu meistern, ebenso den Demografiewandel, neue Anforderungen durch den Klimawandel und eine allgemeine Bedrohungslage etwa durch Terror seien die großen Herausforderungen der Feuerwehren für die Zukunft, führte der Landesbranddirektor weiter aus. „Freiwillige Feuerwehren, Berufsfeuerwehren und Werksfeuerwehren – das ist unser System, auf das wir uns in Niedersachsen stützen. „Den Wendepunkt haben wir geschafft, für die nächsten zehn bis 20 Jahre sind wir gut aufgestellt“, so Schallhorn. Ein Augenmerk müsse man dennoch auf moderne Aus-und Weiterbildung denken.

Audbau von Landesämtern für den Brandschutz

Für 2021 kündigte der Landesbranddirektor eine Neureglung des Katastrophenschutzgesetzes (NKatSG) an: Man wolle ein Voralarm installieren, um ein Instrumentarium in der „Grauzone“ zu haben, etwa bei größeren Einsätzen wie Unwetter, die die Auslösung eines Katastrophenalarms noch nicht rechtfertigten. Das Ministerium plane den Aufbau von zentralen Landesämtern für den Brand-und Katastrophenschutz an den Standorten der beiden Landesfeuerwehrschulen in Celle und Loy in Rastede im Landkreis Ammerland.

Deutscher Feuerwehrtag 2020 in Hannover

2020 stehen die Feuerwehren in Stadt und Umland von Hannover vor einem besonderen Jahr –weil vom 15.bis 20. Juni nach fünf Jahren wieder die Weltmesse für Feuerwehr, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz Interschutz in Hannover ist. Begleitend dazu kommt der Deutsche Feuerwehrtag nach Hannover, zu dem sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angekündigt hat. Der Deutsche Feuerwehrtag, die zentrale Versammlung aller Feuerwehren in Deutscland, war 1980 zum letzten Mal in Hannover. Die Feuerwehren aus dem Umland richten dazu unter anderem eine Feuerwehrmeile in Hannovers City aus.

Hannovers neuer Feuerwehrchef offiziell vorgestellt

Am Empfang des Regionsfeuerwehrverbandes in Hannover hatten 130 führende Vertreter der Feuerwehren, Mitglieder aus Bundes-und Landtag, aus der Regionsversammlung, dem Rat der Stadt Hannover, Umland-Bürgermeister sowie der Burgwedeler Hendrik Hoppenstedt teilgenommen, der Staatsminister bei der Bundeskanzlerin. Offiziell als neuer Feuerwehrchef Hannovers wurde außerdem Dieter Rohrberg vorstellt.

