Hannover

Junge und alte Menschen, Männer, Frauen, Kinder, die an der Grenze von Belarus zu Polen zum Spielball von Diktator Alexander Lukaschenko geworden sind, Menschen, die vom polnischen Militär am Grenzübertritt ins sichere Europa gehindert werden – diese Bilder an der EU-Grenze schockieren Abend für Abend in den Nachrichten. Die Menschenrechtsorganisation „Seebrücke“ will diese Bilder nicht hinnehmen, auch in Hannover demonstrierten am Dienstagabend ab 18 Uhr etwa 100 Aktivisten gegen die ihrer Ansicht nach menschenunwürdige Politik. Und für eine Aufnahme der geflüchteten Menschen.

So wie Henning (33) aus Hannover, der sich am Ernst-August-Platz eingefunden hat und „traurig, entsetzt und auch verzweifelt“ auf die Menschen hinter den Zäunen schaut. „Europa hätte die Möglichkeit, den Leuten zu helfen. Aber ob auf dem Mittelmeer oder in Belarus, die Menschenleben zählen einfach nicht in der vermeintlichen Wertegesellschaft EU.“

Man sollte den Menschen in Belarus wenigstens ein faires Asylverfahren, Lebensmittel und eine medizinische Versorgung zukommen lassen. „Aber Hilfsorganisationen werden gehindert, zu ihnen zu kommen“, berichtet Henning.

Menschenunwürdige Bedingungen an der Grenze

Die Zustände an der polnisch-belarussischen Grenze seien katastrophal, wissen die Menschenrechtler der „Seebrücke“: „Fliehende, die über Belarus nach Europa gelangen wollen, werden gewaltsam festgehalten.“ Polnische Grenzsoldaten drängten sie zurück nach Belarus, „wo diese unter menschenunwürdigen Bedingungen ausharren müssen und Hunger und Kälte ausgesetzt sind“.

Seebrücke demonstriert für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Belarus und für humane Bedingungen an Europas Außengrenzen. Quelle: Katrin Kutter

Ein Diktator als Schleuser

Die Regierung in Warschau und die EU werfen dem autoritären belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, Menschen aus Krisenregionen wie Afghanistan und dem Irak einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen.

Von Petra Rückerl