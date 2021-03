Hannover

Rund 200 Aktivisten haben am Sonnabend in Linden beim weltweiten Housing-Action-Day gegen Wohnraummangel und Gentrifizierung demonstriert. Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration mit mehreren Kundgebungen störungsfrei. Auch größere Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen habe es demnach nicht gegeben.

Der Protest richtete sich gegen die Politik der großen Wohnkonzerne und die Bedingungen der Obdachlosigkeit. Allein in diesem Winter seien in Hannover wieder mehrere Obdachlose auf der Straße gestorben, so das Kiez-Kollektiv, das zu dem Protest in Hannover eingeladen hatte: „Die Maßnahmen, welche die Stadt zur Unterbringung von Wohnungslosen unternommen hat, kamen zu spät, waren nicht ausreichend und entsprachen in den meisten Fällen nicht den Bedürfnissen der Betroffenen. Viele Wohnungslose ziehen es vor, auf der Straße zu schlafen, statt in die Massenunterkünfte zu gehen, da die Bedingungen dort menschenunwürdig sind.“ Auch mit dem beginnenden Frühling bleibe „Wohnungslosigkeit weiterhin ein Problem“.

Gentrifizierung und steigende Mieten in In-Vierteln

Während die Einen ihre Wohnungen schon verloren hätten, müssten Andere im Angesicht von Gentrifizierung und steigenden Mieten um diese fürchten, hieß es weiter: „Auch während der Pandemie, in welcher viele Menschen endgültig in eine Existenzkrise geraten sind, streichen Immobilienkonzerne weiter Profite ein.“ Dies gelte inbesondere in angesagten Vierteln, wie der Nordstadt oder Linden. Nach der Auftaktkundgebung am Küchengartenplatz bewegte sich der Demonstrationszug durch Linden und endete schließlich am Küchengartenplatz.

Und auch dagegen wurde am Samstag demonstriert

Gleich mehrere Demonstrationen gab es am Sonnabend in Hannover: Am Mittag startete auf dem Opernplatz eine Versammlung der Initiative „Seebrücke“ unter dem Motto „Solidarität grenzenlos – gemeinsam gegen Abschottungspolitik und Rassismus“. Rund 100 Teilnehmer kamen.

Corona-Gegner protestierten am Nachmittag mit einem Autokorso. Rund 100 Fahrzeugen registrierte die Polizei. Motto der Veranstaltung: „Grundgesetz, Freiheit, Selbstbestimmung“.

Von Britta Lüers