Seebrücke: Menschenkette am Maschsee für Geflüchtete

Während sich in Deutschland manche Bürger von Hygiene- und Abstandsregelungen bedroht sehen, bangen in Flüchtlingslagern, zum Beispiel auf den griechischen Inseln, Menschen um ihr Leben, weil sie Abstände und Hygiene nicht einhalten können. Diese geflüchteten Menschen sehnen sich nach einer sicheren Zukunftsperspektive. Darauf macht am Sonnabend die Menschenrechtsorganisation „ Seebrücke“ in einer Aktion aufmerksam, auch in Hannover.

Abstandsgebote sollen eingehalten werden

In Hannover wird es ab 12 Uhr eine Demonstrationskette ab Maschsee/Ecke Sprengel Museum geben. „Selbstverständlich unter Wahrung der aus Infektionsschutzgründen notwendigen Abstandsgebote und Schutzmaßnahmen“, sagt Linda Becker von der „ Seebrücke“ Hannover. Die Demonstranten fordern die sofortige Evakuierung der Lager.

Schutz für 47 reicht nicht aus

Becker: „Während sich mehr als 150 Städte in Deutschland aufnahmebereit erklärt haben, holte die Bundesregierung kürzlich gerade einmal 47 Minderjährige aus dem Lager Moria auf Lesbos nach Deutschland.“ Dies sei ein heimlicher Versuch, „das nationale Gewissen rein zu waschen“. Für mehrere Zehntausend Menschen ändere sich aber nichts: Sie seien dem Virus in Lagern und Sammelunterkünften schutzlos ausgeliefert. „Unser Protest endet erst, wenn alle Menschen in Sicherheit sind“, sagte Becker.

