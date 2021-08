Hannover

Rund 350 Menschen haben am Sonnabendmittag auf dem Opernplatz in Hannover gegen die Haltung und den als zu zögerlich empfundenen Einsatz der Bundesregierung angesichts der machtübernahme der Taliban in Afghanistans Hauptstadt Kabul demonstriert.

Eigentlich hatte die Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz stattfinden sollen. Da die Polizei Hannover mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechnete wurde sie auf den Opernplatz verlegt. Tatsächlich fanden sich dann aber zunächst nur rund 350 Menschen um 13 Uhr auf dem Opernplatz ein. Viele von ihnen berichteten, dass sie derzeit um Verwandte und Freunde fürchten, die sich noch in dem Land befinden. Am Mittwochabend hatten in Hannovers Innenstadt noch rund 2000 Menschen gegen die Lage in Afghanistan demonstriert und die Evakuierung gefährdeter Afghaninnen und Afghanen aus dem Land gefordert.

In Sorge um Angehörige

Am Sonnabendnachmittag um 16 Uhr gab es dann eine erneute Kundgebung auf dem Opernplatz zur Lage in Afghanistan, an der rund 200 Menschen teilnehmen. Dieses Mal wurde sie von einer Gruppe von Privatpersonen aus Hannover mit afghanischen Wurzeln organisiert. „Wir verstehen nicht, wie die EU-Länder und die USA den einen Tag noch sagen können, dass die Taliban Terroristen sind und den anderen Tag mit ihnen verhandeln“, sagte einer der Organisatoren der Demo am späten Nachmittag. „Sie sind Terroristen, und mit Terroristen verhandelt man nicht.“

Rund 350 Menschen demonstrierten am Sonnabend auf dem Opernplatz, Quelle: Samantha Franson

Forderung nach unbürokratischer Aufnahme

Zu der ersten Veranstaltung am Sonnabendmittag hatten der Verein Kargah, das Afghanische Frauennetzwerk und der Flüchtlingshilfefonds aufgerufen. Sie forderten von der deutschen Bundesregierung, dass besonders gefährdete Afghaninnen umgehend in Sicherheit gebracht werden müssen und dass neben afghanischen Helferinnen und Helfer der Bundeswehr und deutscher Organisationen auch afghanische Mitarbeitende internationaler Organisation und Initiativen für Rechtstaatlichkeit sofort gerettet werden müssen.

Sie plädierten zudem für ein „unbürokratisches Aufnahmeprogramm für genannte gefährdete Menschen aus Afghanistan“ und dafür, dass in Niedersachsen lebende Afghanen, deren Bleibeperspektive noch ungewiss ist, eine Sicherung ihres Aufenthalts zugestanden wird, damit sie ihre Angehörigen nachholen können.

Die Demonstranten fordern, dass nicht nur afghanische Helferinnen und Helfer der Bundeswehr, sondern auch etwa Menschenrechtsaktivisten aus dem Land ausgeflogen werden, die unter den Taliban um ihr Leben fürchten. Quelle: Samantha Franson

„Unser Telefon steht nicht still“

„Unser Telefon steht derzeit nicht still“, sagte Julian Mirabadi, geschäftsführender Koordinator von Kargah. „Die Menschen wissen nicht mehr, an wen sie sich wenden können.“ Kurz zuvor hatte ihn eine Frau angesprochen, deren Tochter noch in Afghanistan ist. „Das Leid in Afghanistan ist unermesslich“, sagt Mirabadi.

Auch vier ältere Demonstrierende machen sich derzeit Sorgen um Angehörige, die sich in Herat und Kabul befinden (ihre Namen nennen wir zu ihrem Schutz und dem der Angehörigen In Afghanistan nicht). „Wir hören etwa alle zwei Tage etwas von ihnen“, sagt eine Frau. Die meisten verließen aus Angst das Haus nicht mehr, die Frauen blieben zu Hause.

„Die Menschen in Afghanistan haben Angst um ihr Leben“, sagen diese Demonstranten. Quelle: Samantha Franson

Ihr Mann ist enttäuscht von der westlichen Staatengemeinschaft – und vor allem von Europa. „Kaum haben die USA gesagt, dass sie gehen, sind auch alle anderen Staaten gegangen, wie in einer Kettenreaktion“, sagt er. „Alles was dort innerhalb von 20 Jahren aufgebaut wurde, ist einfach sofort in sich zusammengefallen.“

Etwas weiter hinter ihnen, zwischen den Protestierenden, steht eine Person in einem langen Gewand. Ihr Gesicht ist verdeckt. Auf den ersten Blick sieht sie fast aus wie eine Statue, die ein Schild hält – und nicht wie eine Demonstrantin. Die junge Hannoveranerin ist in einer Burka auf die Kundgebung gekommen. „Ich will ein Zeichen setzen, was den jungen Frauen und Kindern in Afghanistan jetzt bevorsteht“, erklärt die Demonstrantin – und sagt dann, dass es unter der Burka unfassbar heiß und das Sichtfeld extrem beschränkt sei.

„Die Taliban gehen von Tür zu Tür. Die Menschen haben Lebensangst“, sagt diese Demonstrantin. Quelle: Samantha Franson

Sie selbst ist in Deutschland geboren und immer wieder in den Urlaub nach Afghanistan gefahren. Jetzt weiß sie nicht, ob sie ihr Land jemals wieder besuchen wird. Am meisten Sorgen macht sie sich um die Frauen. Wer in Afghanistan zwölf Jahre oder älter und unverheiratet sei, werde zwangsverheiratet oder nach Pakistan verschleppt, sagt sie. Sich zu verstecken, sei nicht möglich. „Die Taliban gehen von Tür zu Tür. Die Menschen haben Lebensangst.“

Rund 350 Personen versammelten sich auf dem Opernplatz. Quelle: Samantha Franson

Auch eine weitere Demonstrantin hat Angst um die Menschen in dem Land – und vor allem um einen: Ihr kleiner Bruder sei noch in Afghanistan, sagt die 39-Jährige. Er sei vor ein paar Jahren, als die Lage stabil wirkte, von Hannover nach Afghanistan gegangen, um Hilfsprojekte aufzubauen. Als er vor ein paar Monaten nach Deutschland zurückkehren wollte, sei er ausgewiesen worden. „Ich habe seit zwei Wochen kaum geschlafen, mein Zahn ist kaputt gegangen, weil ich so stark mit den Zähnen knirsche“, sagt die Frau. Ihren Bruder kann sie nur noch über das Telefon erreichen. „Whatsapp wird abgehört, das ist nicht sicher.“ Viele Afghanen hätten ihre Handykarten und Onlinepräsenzen längst vernichtet, um keine Beweise zu hinterlassen, die sie bei den Taliban in Schwierigkeiten bringen könnten.

„Mir ist es wichtig, Solidarität zu zeigen“, sagt Emma Süllow. Quelle: Samantha Franson

Auch Menschen, die keinen direkten Bezug zum Land haben, haben am Sonnabend an der Afghanistan-Kundgebung teilgenommen. „Mir ist es wichtig, Solidarität zu zeigen, vor allem mit der Situation der Frauen und Kinder“, sagte Emma Süllow.

Christina Kober-Hyde ist mit Elke Frischkorn zur Kundgebung gekommen. „Die westlichen Staaten müssen handeln. Wir müssen versuchen, so schell wie möglich die Menschen aus dem Land heraus zu bringen“, sagte Kober-Hyde.

„Die westlichen Staaten müssen handeln“, sagt Christine Kober-Hyde (rechts). Quelle: Samantha Franson

Onay fordert Vorgaben vom Bund für rasche Aufnahme

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte den Organisatoren der Kundgebung Grußworte geschickt, die Julian Mirabadi dem Publikum vorlas. Darin sicherte Onay zu, dass Hannover als „solidarische Stadt“ zusätzliche Kapazitäten für Geflüchtete aus Afghanistan schaffen werde. Zudem forderte der Oberbürgermeister den Bund auf, den Städten diesbezüglich Vorgaben zu machen, um die Aufnahmeprozesse zu erleichtern.

Von Nadine Wolter