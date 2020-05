Antikapitalistischer Protest trotzt Corona-Pandemie

Hannover

Und weil der Mensch ein Mensch ist... will er auch gesund bleiben. Daher stand die 1. Mai-Kundgebung des Internationalistischen Bündnisses bei aller auch musikalisch beschworener, sozialistischer Einheitsfront, wie sie das gleichnamige Traditionslied von Bertolt Brecht und Hanns Eisler beschwört, ganz im Zeichen des Gesundheitsschutzes.

Genehmigt worden war die Protestveranstaltung von der Polizeidirektion trotz Corona-Pandemie unter strengen Sicherheitsauflagen. Das Vermummungsverbot war passé, Mund-Nasen-Schutz für die Teilnehmer obligatorisch. Farbige Kreuze auf dem Pflaster des Goseriedeplatzes markierten die möglichen Stehplätze, um den nötigen Abstand zu wahren. Rot-weißes Absperrband über den Boden gelegt begrenzte das Areal der Kundgebung. Nach jedem Redebeitrag wurde das Mikrofon desinfiziert, ebenso die Fahnenstangen vor einer Weitergabe, wenn die Arme ermüdeten.

„So einen 1. Mai hat wohl noch keiner von uns erlebt“, sagte dann auch Organisatorin Brunhild Koepsell von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands ( MLPD), die wie viele links-alternative und feministische Gruppierungen sowie einige Migrantenorganisationen zu dem Internationalistischen Bündnis gehören. Die sich eben den traditionellen Kampftag der Arbeiterklasse nicht nehmen lassen wollten, der, so Koepsell, „auf die Straße gehört“.

Arbeiter die Leidtragenden der Krise

Wobei es den Veranstaltern nicht nur um die aktuellen Tagesforderungen geht, sondern halt auch um „den Kampf zur revolutionären Überwindung des Kapitalismus“. Mag sein, dass diese linksradikale Attitüde dazu beigetragen hat, dass sich die Gewerkschaften nicht, wie vom Bündnis erhofft, beteiligten. Der DGB blieb dabei, seinen 1. Mai ins keimfreie Internet zu verlagern.

Doch sich mit der Situation von Arbeitern auch in der Corona-Krise zu beschäftigen, mag durchaus sinnvoll sein. Es ist kaum von der Hand zu weisen, dass sie vermutlich am stärksten unter den Folgen der Pandemie zu leiden haben werden. Zumindest wenn sie ihre Arbeit und damit ihre Existenzgrundlage verlieren. Aber auch durch Kurzarbeit können sie schnell an die Armutsgrenze geraten, wie einige Redner betonten.

Offenen Auges in die Pandemie

Koepsell kritisierte die Krise als hausgemacht, da die Verantwortung für den schlechten Zustand des Gesundheitswesens bei der Politik liege. Die Problematik sei lange bekannt gewesen, man sei „offenen Auges in die Pandemie“ gegangen. Privatisierung im Gesundheitswesen habe zur Priorisierung der Profitmaximierung geführt. Doch gerade die erlebte große Solidaritätsbereitschaft der Bevölkerung in der Krise sollte dazu veranlassen, den Menschen statt des Profits in den Mittelpunkt zu stellen.

Tagespolitisch standen aber die Entlassungen bei der VW-Tochter Sitech im Mittelpunkt. Sertan Ünsal kritisierte das Unternehmen, das die Mitarbeiter mit falschen Versprechungen hingehalten und Hoffnungen gemacht habe. Am Freitag, den 13. seien sie dann mit ihren Sachen „in Mülltüten vor die Tür geschmissen“ worden.

Die angebotene Abfindung habe er abgelehnt. „Das Geld ist schnell weg. Ich will eine langfristige Beschäftigung“, sagte er. Doch einen neuen Job zu finden, würde durch Verleugnungen erschwert. Es würden Fake News in die Welt gesetzt, man soll einen Meister verprügelt und Inventar beschädigt haben. „Die Firmen sagen, sie stellen niemanden von Sitech mehr ein“, so Ünsal.

Von Andreas Krasselt