Hannover

Die hannoversche Ortsgruppe von Fridays-for-Future hat für kommenden Freitag, 21. Januar, den ersten Klimastreik im neuen Jahr angekündigt. Zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr wollen die Aktivistinnen und Aktivisten durch die Stadt ziehen. Anlass ist das dreijährige Bestehen der Ortsgruppe.

Darauf bezieht sich auch das Motto des Protestzuges: „Drei Jahre älter – der Planet wird nicht kälter“. Die Initiatorinnen und Initiatoren wollen so daran erinnern, dass ihre Forderungen nach mehr Klimaschutz bislang nicht erfüllt wurden.

Demo beginnt am Opernplatz in Hannover

„Seit drei Jahren demonstrieren wir für eine klimagerechte Welt. Bei der Politik ist davon aber anscheinend nur sehr wenig angekommen“, sagt Aktivistin Amelie aus Hannover. „Nach drei Jahren Klimastreik verhält sich die Politik also leider altersgemäß wie ein Kind in der Trotzphase.“

Nach Angaben der Polizei Hannover und der Klimaschützer bewegt sich die Kundgebung entlang einer bewährten Route. Start ist gegen 12.30 Uhr am Opernplatz. Von dort geht der Protestzug zum Steintor, über den Klagesmarkt und den Königsworther Platz zum Küchengartenplatz in Linden-Mitte.

Die Kundgebung startet am Opernplatz. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Reden und Livemusik am Küchengartenplatz in Linden

Dort soll gegen 14 Uhr eine Abschlusskundgebung mit Reden und Livemusik mit der Band „Me & Ms Jacobs“ stattfinden. Wie die Polizei mitteilt, ist auf der Strecke mit Beeinträchtigungen im Verkehr zur rechnen. Die Versammlung ist bis 18 Uhr angezeigt. Wegen der Corona-Pandemie rechnet Fridays-for-Future-Sprecherin Helen Knorre mit einer Teilnehmerzahl im dreistelligen Bereich, die Polizei geht vom „unteren vierstelligen Bereich“ aus.

Am 24. September hatten Fridays for Future zuletzt in Hannover zur Demo aufgerufen – 8000 Menschen waren damals, wenige Tage vor der Bundestagswahl, gekommen. Die Klimaschützer hatten sogar 17.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt.

Von Manuel Behrens