An der Haupt-Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen haben am Sonntag nach Polizeiangaben weniger Menschen teilgenommen als im Vorfeld erwartet worden waren. Gut 1200 Teilnehmer hatten sich auf dem Schützenplatz am frühen Nachmittag versammelt. 5000 Teilnehmer waren zu der Kundgebung erwartet worden. Im Vorfeld der Demo rollte bereits ab 10 Uhr ein Autokorso mit 46 Fahrzeugen und etwas mehr als 80 Insassen durch die Innenstadt. Ab 12.30 Uhr hatte es zudem ein Protestzug aus Teilnehmern der linken Szene mit 210 Teilnehmern gegeben. Alle Aktionen standen im Zusammenhang mit Corona und den Maßnahmen der Bundesregierung.

Friedlich: Eine Demonstration auf dem Schützenplatz forderte am Sonntag freundlich Gratisumarmungen. Das Motto der Veranstaltung war schließlich auch„We are Love –Wir sind Liebe“. Quelle: Behrens

Ein Großaufgebot der Polizei hatte die genehmigten Veranstaltungen in Hannover begleitet, nach Angaben von Polizeisprecher Michael Bertram kam es zu keinen größeren Zwischenfällen. Es habe lediglich Verstöße gegen die Corona-Auflagen wie Maskenpflicht und Abstände gegeben. Einige Teilnehmer des linken Protestzuges hatten zudem Rauchtöpfe gezündet. Bei der Feststellung der Personalien sei es dann hin und wieder zu Rangeleien und Beschimpfungen gekommen. Wie viele Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet wurden, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht sagen.

Zur Hauptdemo kamen in der Spitze 1240 Teilnehmer

Die linke Szene hatte sich am Mittag gegen 12.30 Uhr mit etwa 210 Teilnehmern zu einem Protestzug am Stadion eingefunden. Zur dieser Veranstaltung hatte ein Bündnis verschiedener linker Aktivisten aufgerufen, unter den Teilnehmern waren auch die „Omas gegen rechts“. Das Bündnis sah die eigene Aktion aber nicht als Gegendemo zu den Gegnern der Corona-Maßnahmen an, sondern als Hinweis darauf, dass viele Menschen in den vergangenen Monaten keine oder nur wenig Hilfe bekommen hätten, etwa Künstler und Solo-Selbstständige aus anderen Bereichen. Der Protestzug der linken Szene ging zunächst im Prinzip um den Schützenplatz, also über die Stadionbrücke, dann über die Ritter-Brüning-Straße, vorbei am Rathaus II und endete vor dem Eingang des Stadions am Robert-Enke-Platz.

Die Hauptdemo hatte eine Gruppierung aus Pandemie-Leugnern, Anhängern von Verschwörungstheorien, Impfgegnern und anderen Corona-Skeptikern unter dem Namen Verein „Demokratische Gewerkschaft“ angemeldet. Eine ähnliche Veranstaltung auf dem Opernplatz war witterungsbedingt am vergangenen Sonnabend ausgefallen. Deshalb hatte der Vereine seine erwartete Teilnehmerzahl von anfangs 500 deutlich nach oben korrigiert. Am Ende kamen laut Polizeizählung vom Sonntag in der Spitze exakt 1240 Teilnehmer zum Schützenplatz. Auf der Rednerliste standen unter anderem Mitglieder der „Querdenken“-Bewegung und Anhänger von Verschwörungstheorien. Ursprünglich war geplant, dass die Demo vom Schützenplatz aus durch Hannovers City zieht. Dies hatte die Polizei allerdings untersagt.

„Wir sind nicht wegen Corona hier, wir wollen wieder leben“

„We are love - Wir sind Liebe“, so hieß das Motto des Vereins „Demokratische Gewerkschaft“. Gemeint war damit aber nicht die Liebe an Valentinstag: „Ich bin der Meinung, dass die Demokratie längst außer Kraft gesetzt ist“, sagte einer der Demonstranten, der seinen Namen nicht nennen wollte. Er war aus Hamburg angereist und auch schon bei der Demonstration in Berlin dabei: „Die Corona-Maßnahmen finde ich völlig überzogen und bin überzeugt, dass sie willkürlich aufgesetzt sind, um ganz andere Ziele zu verfolgen“, so der 55-Jährige. „Ich habe mittlerweile einen Hang zur Gewalt aus reiner Verzweiflung“, sagte der Demonstrant weiter, „doch das wäre nicht der richtige Weg.“

Unter Beobachtung: Die Polizei hatte die Veranstaltungen auf dem Schützenplazt mit einem Großaufgebot abgesichert. Es kam nach Behördenangaben aber nur zu kleineres Zwischenfällen, etwa durch Verstöße gegen Corona-Auflagen. Quelle: Behrens

Am Sonntag wurde vielmehr mit Musikprogramm zum Beispiel von Wivvica, Video-Einspielungen zum Thema Liebe und Herz-Luftballons demonstriert: „Wir sind nicht wegen der Maske hier, wir sind nicht wegen Corona hier, sondern wir sind hier, damit wir wieder leben können“, schallte es von der Bühne über den Schützenplatz. „We are love“ rief Moderator Nana Lifestyler und die Menge echote „We are love“ zurück. Aber: Der Hamburger Mediziner Walter Weber fand in seiner Rede auch klare Worte für seine Meinung zur Corona-Politik: „Das ist eine inszenierte Krise, die Panik und Angst schürt“, sagte er – und die Menge johlte zustimmend. „Der Virus ist nur ein Vorwand, um die freie Meinung auszuschalten und den sozialen Frieden zu stören“, sagte einer der Demonstranten außerdem und erntete Zustimmung von einer Mitdemonstrantin: „Ich habe längst den Glauben an die Politik verloren.“

Polizei unterbricht Programm nach Corona-Verstößen

Viel Zeit für Inhalte bliebt beim Bühnenprogramm allerdings insgesamt nicht: Immer wieder wurde das Programm unterbrochen, um daran zu erinnern, Abstände einzuhalten und den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch die Polizei ließ das Programm unterbrechen, um eine eigene Durchsage zu machen. Zu viele Menschen auf zu engem Raum befanden sich in den einzelnen Segmenten, in die der Schützenplatz eingeteilt worden war.

In der Mitte der Menge kam es auch zu einem Zwischenfall zwischen Demonstrierenden und der Polizei: Ein paar der Demonstranten hatten sich geweigert die Corona-Maske zu tragen. Die Polizei stellte sich daraufhin um die Masken-Verweigerer herum und führte sich nach kurzer Zeit ab. Die aufgebrachten Demonstrierenden riefen indes im Chor „schämt euch“ und „Lasst sie frei“.

