Demo mit 60 Bussen am Mittwoch durch die Innenstadt

Die Urlaubsbranche gehört zu den großen Leidtragenden der Coronakrise. Erst vor zwei Wochen gingen Reisebüromitarbeiter in 40 Städten bundesweit auf die Straße und forderten Unterstützung. In Hannover protestierten sie vorm Landtag, in anderen Städten demonstrierten sie auch per Bus.

Eine solche Busdemo wird am Mittwoch auch Hannovers Innenstadt teilweise lahmlegen. Auch die Busse im Öffentlichen Nahverkehr werden davon betroffen sein. Die Veranstalter des Protests unter dem Thema „Forderung an die Politik zur Rettung der Touristikbranche“ haben bei der Polizei 60 teilnehmende Busse angemeldet. Die Demo startet um 12 Uhr am Schützenplatz.

Das ist die Route

Die Strecke des Rundkurses: Schützenplatz – Viktoria-Luise-Weg – Am Schützenplatz – Am Waterlooplatz – Lavesallee – Friederikenplatz –Karmarschstraße – Leinstraße – Schloßstraße – Leibnizufer – Goethestraße – Münzstraße – Goseriede – Celler Straße – Hamburger Allee – Raschplatzhochstraße – Berliner Allee – Schiffgraben – Lavesstraße – Thielenplatz – Theaterstraße –Rathenaustraße – Ständehausstraße –Georgstraße – Aegidientorplatz – Friedrichswall – Culemannstraße – Kurt-Schwitters-Platz – Arthur-Menge-Ufer – Robert-Enke-Straße –Bruchmeisterallee – Am Schützenplatz – Viktoria-Luise-Weg – Schützenplatz.

Öffis oder alternative Wege

Die Polizeidirektion Hannover bittet alle Besucher und Besucherinnen der Innenstadt im aufgeführten Zeitraum öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder auf andere Alternativen zurückzugreifen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich die Behinderungen auch auf den Busverkehr auswirken werden.

Ebenfalls für 12 Uhr ist eine Kundgebung zum selben Thema am Hannah-Arendt-Platz angemeldet worden. Hier rechnet der Veranstalter mit 220 Teilnehmern. Beide Veranstaltungen sind laut Polizei jeweils von einer Privatperson angemeldet worden.

