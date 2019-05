Hannover

Der Dienstag droht, daher ist es wohl das letzte große Aufbäumen der Gruppen, die sich unter dem Hashtag noNPOG zusammengeschlossen haben, um gegen das geplante neue Niedersächsische Polizeigesetz zu protestieren. Am Dienstag soll final im Landtag darüber abgestimmt werden. „Wir wollen nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir dagegen sind. Und dazu aufrufen, beim Abstimmen auf das eigene Gewissen zu hören“, sagt Juana Zimmermann, Sprecherin des Bündnisses.

Der Weg führt durch die City

Um 13 Uhr haben sich die ihr Gleichgesinnten am Samstag getroffen. Unter großem Applaus enthüllten Aktivisten ein riesiges Banner, das sie am Gerüst des Anzeiger Hochhauses angebracht haben: „Überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit“ steht darauf. Von der Goseriede geht der Marsch über die Kurt-Schumacher-Straße, Ernst-August-Platz, Luisenstraße, Rathenaustraße, An der Börse, Georgstraße, Baringstraße, Osterstraße, Karmarschstraße, Leinstraße, Schloßstraße, Leibnizufer, Goethestraße, Münzstraße und zurück zur Goseriede.

Dritte Demo gegen das Polizeigesetz

„Das Polizeigesetz ist noch viel beschissener als das Wetter“, so Veranstaltungsleiter Timon Dzienus. Der Politikwissenschaftsstudent hat gerade seine Bachlorarbeit zum Thema Polizeigesetz geschrieben. Es ist die dritte Demo gegen das Gesetz in Hannover. Beim ersten Mal gingen 13.000 Menschen auf die Straße. „Die Änderung birgt das Potenzial massiver Einschränkungen unserer Freiheit“, erklärt Zimmermann.

Wegen der Demo kann es in der Innenstadt zu Behinderungen kommen. Zugleich ist auf dem Opernplatz das Europafest, Hannover 96 hat sein letztes Heimspiel.

Von Eva-Maria Weiß