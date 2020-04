Demo gegen Corona-Einschränkungen an der Löwenbastion – auch Stefan Homburg spricht

Hannover

Das schöne Wetter nutzen derzeit viele Hannoveraner für einen ausgiebigen Spaziergang am Maschsee – besonders am Wochenende. Auch am Samstag waren wieder zahlreiche Leute unterwegs, an der Löwenbastion bildete sich nachmittags sogar eine Menschenmenge. Grund dafür war eine Demonstration der Berliner Querfront-Bewegung „Nicht ohne uns!“, die gegen die Einschränkung der Grundrechte von Familien im Zuge der Corona-Maßnahmen protestierte.

Angemeldet für 50 Teilnehmer, zählte die Polizei etwa 80 Personen in der Spitze. Die Kundgebung startete um 15:30 Uhr und endete gegen 18 Uhr. „Alles blieb friedlich und auch die Mindestabstände wurden eingehalten“, bestätigte die Polizei Hannover auf NP-Nachfrage.

Stefan Homburg hält Redebeitrag – und lobt Schweden

Die Demo beinhaltete mehrere Redebeiträge, auch Stefan Homburg, Professor für Öffentliche Finanzen an der Leibniz Universität, trat ans Mikrofon. Homburg war in den vergangenen Tagen häufig als Kritiker des Corona-bedingten Lockdowns in den Schlagzeilen. Auch bei der Kundgebung wiederholt er: „Nach dieser großen Rezession, die wir bekommen, werden die heutigen Ausgaben im Gesundheitssystem nicht mehr haltbar sein.“ Schweden habe es vorgemacht und durch den Verzicht des Lockdowns gezeigt, dass dieser überflüssig sei.

