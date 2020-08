Hannover

An symbolträchtigen Bildern hat es dieser Demo nicht gemangelt: ein dunkelbrauner Sarg mit der Aufschrift „ Veranstaltungsbranche“, ein dröhnender Bass, der einen Herzschlag symbolisiert und eine leere Tafel mit 13 Namensschildern von Bundes-und Landespolitikern wie Bundeswirtschaftsminister Hubertus Heil oder Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. Sie stehen in den Augen der Veranstaltungsbranche dafür, dass sie bislang nur unzureichende Unterstützung bekommen haben. Vor allem, dass ihnen keine zukunftsfähigen Perspektiven in der aktuellen Corona-Pandemie und für die Zeit danach aufgezeigt worden sind.

150 demonstrieren und tragen ihre Branche symbolisch zu Grabe

Auf Veranlassung von „ Alarmstuferot“, einem Bündnis von Initiativen und Verbänden der deutschen Verastaltungswirtschaft, haben am Mittwochmittag zur symbolischen Uhrzeit von fünf Minuten nach zwölf etwa 150 Angestellte und Geschäftsführer verschiedener Firmen und Agenturen für politische Unterstützung demonstriert. Gestartet war die Demo auf dem Schützenplatz, über den Friedrichswall ging es zum „ Platz der Göttinger Sieben“ neben dem Landtag, auf dem die Abschlusskundgebung stattfand. Die 13 eingeladenen Minister von Bund und Land waren zwar nicht da, dafür aber zwei Landtagsabgeordnete, Mareike Wulf ( Hannover) und Oliver Schatta ( Braunschweig), beide von der CDU.

SYMBOLTRÄCHTIG: Mitarbeiter der Veranstaltungsbranche sind mit einem Sarg vom Schützenplatz zum Platz der Göttinger Sieben am Landtag gezogen. Quelle: Schaarschmidt

Mit rund 130 Millionen Euro Umsatz und etwa einer Million Mitarbeiter ist der Veranstaltungssektor der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland – doch Lobby habe man so gut wie keine in den Corona-Zeiten, so die Initiatoren von „ Alarmstuferot“. Seit der ersten Aktion „Night of Light“ am 22. Juni, bei der auch in Hannover öffentliche Gebäude Rot angestrahlt worden sind, habe sich so gut wie nichts bewegt, so Thorsten Meyer von der Initiative der Veranstaltungswirtschaft NordWest. Am 31. August laufe die Überbrückungshilfe aus, und bislang gebe es kein Anschlussprogramm. Doch selbst diese Überbrückung stelle nur den Tod auf Raten dar. „Läuft sie aus, gibt es kein Sterben auf Raten mehr. Wir wollen aber auch keine Endloshilfen mehr, wir wollen Lösungen“, sagte Meyer weiter.

DIE TAFEL BLEIBT LEER: 13 Bundes-und Landesminister hatte die Initiative zur Demonstration eingeladen. Gekommen ist allerdings niemand. Quelle: Schaarschmidt

Dirk Wöhler vom Berufsverband der DJs äußerte, wegen mangelnder Perspektiven hätten bei ihm im Unternehmen ein gerade ausgelernter Veranstaltungskaufmann und ein langjähriger Mitarbeiter von sich aus gekündigt, „weil sie woanders Geld verdienen können“. „Wir werden von der Politik etwas vergessen“, so Wöhler. Die Unterstützungshilfe brauche er unter anderem für Miete oder Gehalt der Mitarbeiter, „und mir selber bleibt nur Hartz IV. Das ist keine Perspektive.“ Kanzler DJ Michael Gürth sagte am Rande der Demo, dass er seit dem Ausbruch der Pandemie etwa 90 Prozent seiner Aufträge verloren habe bis heute. Sein Stammhaus, das Capitol, öffne voraussichtlich dieses Jahr gar nicht mehr.

Landtagsabgeordnete Mareike Wulf sagte, die Politik kämpfe mit Nachdruck dafür, „ein wirtschaftliches Betätigungsfeld wieder möglich zu machen und die Veranstaltungsbranche zu stützen“. Vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium würden in Kürze 100 Millionen Euro Corona-Hilfe freigegeben, daraus sei auch Geld für die Veranstaltungsbranche vorsehen.

Ab jetzt jeden Mittwoch eine Demo vor dem Landtag

Der Initiative „ Alarmstuferot“ ist reicht das aber nicht, sie will ab kommender Woche jeden Mittwoch um kurz nach zwölf auf dem Platz der Göttinger Sieben in Hannover demostrieren – auch, um Druck für Gespräche mit der Politik aufzubauen. Für den 9. September ist dann vor dem Brandenburger Tor in Berlin eine Großkundgebung geplant – um fünf Minuten nach zwölf.

Von Andreas Voigt