Mit 98 Prozent der Stimmen haben die Delegierten des CDU-Regionsverbandes am Sonnabend in Garbsen die 51 Jahre alte Christine Karasch zur Kandidatin für das Amt des Regionspräsidenten gewählt. Aktuell ist die Gehrdenerin Bau-und Umweltdezernentin bei der Region Hannover. Stärkung der Wirtschaft und Ausbau der Digitalisierung sieht sie als dringlichste Aufgaben an.