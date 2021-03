Hannover

Nach Vorbild der Parkranger am Steinhuder Meer sollen künftig Ordnungshüter durch den Deister gehen, auf die Einhaltung der Waldordnung achten, aber auch für Fragen von Besuchern vor Ort zur Verfügung stehen und Bildungsaufgaben übernehmen etwa für Schulen. Die Waldranger sollen ihre Aufgaben später zusammen mit den Mitarbeitern aus den Ordnungsämtern der Deister-Anrainerstädte und -gemeinden Ordnungsfunktionen wahrnehmen. Die Waldranger sind Teil eines Waldkonzeptes für den Deister, dessen Ausarbeitung der Umweltausschuss der Region am Dienstag einstimmig beschlossen hat.

Anlass für diese Maßnahme ist die weiter zunehmende Nutzung des Deisters durch Mountainbikes, die sich durch die technische Entwicklung der e-Mountainbikes noch verstärkt habe, so die Region. Auch Corona habe die Nutzung der Deister-Routen verstärkt, da Sport im Freien bis heute uneingeschränkt möglich sei. „Man kann sagen, dass der Deister in der Corona-Zeit fast schon übernutzt ist“, sagte Umweltdezernentin Christine Karasch.

Mehrere hundert illegale Wege, Pfade und Trails

Die Einrichtung von drei legalen offiziellen Trails habe nicht dazu geführt, die Nutzung lokal zu konzentrieren. Der Wunsch nach neuen und weiteren Streckenverläufen habe stattdessen mehrere hundert illegale Wege, Pfade und Trails zur Folge gehabt, so Karasch. Natürliche Barrikaden oder Zaunanlagen, aufgestellt von Waldeigentümern, würden Mountainbikes-Fahrer regelmäßig entfernen.

Wald-Infozentrum für Besucher und Schulklassen

Auch ein Runder Tisch mit Waldeigentümern, dem Verein Deisterfreun.de als Vertretung der organisierten Mountainbike-Fahrer, Naturschutzverbänden sowie Vertretern von Deister-Städten und- Gemeinden sowie Landkreise habe das Problem nicht lösen können. Vor allem aus den norddeutschen Bundesländern würden Mountainbiker inzwischen anreisen und die illegalen Routen abfahren. Die starke Nutzung des Deisters durch Mountainbiker habe folglich wiederholt zur Gefährung Erholungssuchender geführt, hält die Region weiter fest.

Generell verbieten will die Behörde das Mountainbiken dennoch nicht – zum einen wegen der Verhältnismäßigkeit eines solchen Totalverbots, zum anderen habe diese Sportart auch eine touristische Komponente, die für die anliegenden Städte und Gemeinden Entwicklungspotential biete wie etwa im Sauerland. Um die Nutzung des Deisters als beliebtes Naherholgungsziel besser abzustimmen, will die Region Hannover nun ein umfangreiches Waldnutzungskonzept auf den Weg bringen. Berücksichtigt werden soll dabei auch ein Wald-Infozentrum, um erwachsenen Besuchern also auch Schulklassen Belange des Waldes näher zu bringen. Einen Standort dafür gibt es bislang noch nicht. Eine ähnliche Einrichtung gibt es bereits für das Steinhuder Meer.

Naturpark Deister? Kommunen sollen Idee mit umsetzen

Das Konzept mit den Waldrangern ist Teil einer größer angelegten Machbarkeitsstudie zu Entwicklungspotentialen des Deisters. An der Ausarbeitung sollen sich dann auch die Teilnehmer des Runden Tisches „Mountainbiker im Deister“ beteiligen. In der am Dienstag verabschiedeten Studie möchte die Regionspolitik außerdem prüfen lassen, ob es sinnvoll ist, den Deister längerfristig über die bereits bestehenden Natur- oder Landschaftsschutzgebiete hinaus zu einem Naturpark zu entwickeln mit Schwerpunkt Erholung, in dem aber auch nachhaltiger Tourismus möglich ist. „Das wollen wir mit allen Beteiligten, also auch den Kommunen vor Ort, gemeinsam entwickeln“, führte Christine Karasch weiter aus.

Die Region erhofft sich durch die Ausweisung eines Naturparks Deister zudem neue Fördermöglichkeiten für die Regionalentwicklung. Als Vorbild für einen Naturpark dient auch hier das Steinhuder Meer, wo sowohl die Bewirtschaftung des Landschaftsraums als auch die touristische Nutzung möglich ist. Für die Erstkonzeption veranschlagt die Region in diesem Jahr 30.000 Euro, für die Umsetzung 2022 dann weitere 120.000 Euro. „Bislang haben wir überwiegend positive Resonanz bekommen“, so Karasch. Das gilt auch für die Regionspolitik, die den Auftrag zu dieser Waldstudie am Dienstag einstimmig verabschiedete. Walter Richter (SPD) bat darum, die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) von Beginn an mit einzubinden, um später doppelte Arbeit bei der Tourismusstrategie zu vermeiden.

Von Andreas Voigt