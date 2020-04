Gastronomie: Verband legt Pläne bei Wiedereröffnung vor

Hannover

Schüler etwa von Prüfungsjahrgängen sind seit Montag wieder in den Schule, die Stadt Hannover hat öffentliche Parks und Anlagen wie die Herrenhäuser Gärten geöffnet und Geschäfte bis 800 Quadratmetern Größe dürfen ebenfalls wieder Kunden empfangen. Nur bei der Gastronomie tut sich die Politik noch schwer – wann in Niedersachsen Restaurants und Lokale öffnen dürfen und zu welchen Bedingungen, ist noch völlig unklar. Problem: Das Gaststättengewerbe leidet ganz besonders unter der Pandemie, vielen Wirten, Restaurantbetreibern und Hotelbesitzern gehe es wirtschaftlich sehr schlecht, warnt der Dehoga schon seit längerem.

Jetzt ist der Hotel-und Gaststättenverband in Niedersachen in die Offensive gegangen und hat in Hannover einen Mehrpunkteplan vorgestellt, wie auch Gastronomie und Hotellerie langsam wieder hochfahren können – ohne Gäste und Mitarbeiter zu gefährden. Unter anderem schlägt der Verband Einlasskontrollen, regelmäßige Reinigungen der Räumlichkeiten sowie Abstandsregelungen sowohl beim Aufstellen der Tische als auch beim Servieren vor. Etwa durch Einsatz von Servierwagen oder Tablets, die an die Tische der Gäste gereicht werden. Einen Mindestabstand solle es auch dort geben, wo keine Stühle oder Tische stünden, etwa am Barbereich.

Dehoga : Es darf keine willkürlichen Abgrenzungen geben

„Die Ankündigung konkreter Lockerungen an Betriebe und Gäste muss so frühzeitig wie möglich erfolgen. Das verringert Unsicherheiten und Fehler. Gleichzeitig ermöglicht es unseren Betrieben eine professionelle Vorbereitung, erhöht die Akzeptanz bei allen Beteiligten und trägt so entscheidend dazu bei, dass das Infektionsgeschehen unter Kontrolle gehalten werden kann“, sagt Detlef Schröder, Präsident vom Dehoga Niedersachsen. Er forderte zudem, dass keine willkürlich gewählten Abgrenzungen wie Betriebsgrößen oder Öffnungszeiten vorgegeben werden dürfen. „Betriebe müssen öffnen dürfen, wenn und soweit sie die definierten Öffnungs- und Hygienestandards einhalten können.“

Zu den Dehoga-Vorschlägen gehört außerdem das Bereitstellen ausreichender Wasch-und Desinfektionsmöglichkeiten in den Restaurants, Lokalen und Hotels, betriebsinterne Abläufe würden zudem so angepasst, dass der Kontakt mit dem Kunden auf das Nötigste reduziert wird. Außerdem will der Dehoga seinen Mitgliedern an die Hand gebeten, dass sie bei sich im Geschäft darauf achten, dass die Nies-und Hustenetikette sowohl bei den Angestellten als auch Gästen gewährleistet bleibe.

Selbst die Speisekarte soll regelmäßig gereinigt werden

Weitere Vorschläge: Hat ein Gast das Lokal verlassen, werde jeder Tisch gründlich gereinigt, sogar die Speise- oder Getränkekarte, die er in der Hand gehalten hat. Die beliebten Frühstücks- oder Mittagsbuffets mit Selbstbedienung speziell an den Wochenenden sollen so weit wie möglich beschränkt werden, so der Dehoga. Die Abstandsregelungen gelten auch in den Hotels etwa bei den Beauty-Einrichtungen und an der Rezeption sowie für die Mitarbeiter in den Küchen, zudem soll das Geschirr bei mindestens 60 Grad gereinigt werden.

Bei Hannovers Gastronomen kommt der ausgearbeitete Maßnahmenkatalog gut an, allerdings rechnen viele auch damit, dass sie ihre Geschäfte rund um Pfingsten wieder öffnen dürfen –selbstverständlich mit Auflagen. „Wir sind mit vielen Maßnahmen stets zwei Wochen hinter Österreich. Und dort findet Mitte Mai eine Lockerung in der Gastronomie statt“, sagt Ralph Klemke von Meiers Lebenslust am Aegi. Seit dem 22. März hat er seine Restauration geschlossen, 16 Mitarbeiter sind seither in Kurzarbeit. Viel hat er in dieser Zeit nicht eingenommen, eine Hähnchen-und eine Spargel-Verkaufsaktion organisiert, die nächste Aktion steht Ende der Woche an: „High in den Mai“ heißt sie, verkauft wird der Maibock aus der Hausbrauerei –mit 6,5 Prozent Alkohol. „Der muss weg“, sagt der Gastronom.

„Mit Abstandsbestimmungen kann man alles regeln“

Vieles, was in dem Dehoga-Katalog stehe, sei eine Selbstverständlichkeit, so Ralph Klemke. Etwa die Hygiene, die Distanz der Gäste zueinander, die Einlassbeschränkungen. „Schön wäre es, wenn wir bald Bescheid kriegen, wann wir öffnen dürfen, damit wir uns darauf vorbereiten können“, sagt er. Kollege Feyzi Ekinci (Aresto, Anesis, A’Mura) äußerte, mit der Abstandsbestimmungen könne man in der Gastronomie alles regeln. Aresto und A’Mura in der Altstadt haben zusammen 300 Außenplätze, „und selbst wenn wir nur ein Drittel belegen dürfen, können wir schon vernünftig arbeiten“, sagt er.

SEIT MITTE MÄRZ DICHT: Gastronom Feyzi Ekinci musste gut 40 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Abstands-und Hygieneregelungen können die Gastronomie ohne Probleme erfüllen, sagt er. Quelle: Thomas

Den Dehoga-Vorstoß hält auch er für vernünftig, man müsse deutlich nach außen kommunizieren, dass „wir Gastronomen in der Lage sind, Auflagen einzuhalten“, so Ekinci weiter. Auch er hat die Hoffnung, dass Deutschland in zwei Wochen es den Österreichern gleich macht und die Gastronomie wieder öffnet. „Die Österreicher haben es in der Krise gut gemacht. Aber das können wir in Deutschland auch“, sagt er.

Von Andreas Voigt