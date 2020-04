2019 – Üstra fährt dickeres Minus ein als vor zwei Jahren

HANNOVER

Der Nahverkehr in Hannover bleibt ein Zuschussgeschäft, Die Üstra Verkehrsbetriebe bleiben das Geschäftsjahr 2019 mit einem Minus von etwa 36 Millionen Euro abgeschlossen. Immerhin: Gegenüber den Planungen wurde ein um 3,7 Millionen Euro besseres Ergebnis erwirtschaftet. 2018 hatte das Minus bei 25,9 Millionen Euro gelegen. Das Zahlenwerk hat der Üstra-Aufsichtsrat am Freitag gebilligt, teilte das Unternehmen mit.

Hauptgrund für das bessere Jahresergebnis 2019 als veranschlagt sind nach Unternehmensangaben Einsparungen beim betrieblichen Aufwand aufgrund von geringeren Instandhaltungs- und Dienstleistungsaufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Verlust der Üstra dennoch um rund 10,1 Millionen Euro. Die Einnahmen durch Ticketverkäufe konnte die Üstra zwar um 3,1 Mio. Euro steigern, aber höhere Personalaufwendungen durch mehr Mitarbeiter und gestiegene Vorsorgeverpflichtungen für Pensionen hätten dieses Plus ins Negative gedreht. Zudem habe sich die Erhöhung der Abschreibung aufgrund einer erhöhten Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr und den Vorjahren auf das Ergebnis ausgewirkt.

Fahrgastzahlen gehen 2019 leicht zurück – wegen des Wetters

Ebenfalls negativ hat sich die Zahl der Fahrgäste 2019 entwickelt. Sie lag im vergangenen Jahr mit 171,8 Millionen um 1,5 % leicht hinter 2018 mit 174,4 Millionen. Wesentliche Gründe hierfür sieht das Nahverkehrsunternehmen in der vermehrten Heimarbeit sowie am fahrradfreundlichen Wetter. Gleichzeitig führten aber auch die Baumaßnahmen an Hochbahnsteigen zu Fahrgasteinbußen bei der Stadtbahn. Bei den Bussen konnte die Üstra 2019 einen leichten Fahrgastzuwachs verzeichnen.

Ihren Frauenanteil hat die Üstra im vergangenen Jahr um knapp einen Prozent auf jetzt 20,9 Prozent gesteigert. Das Unternehmen beschäftigte zum Stichtag 31.Dezember 2019 insgesamt 2.015 Mitarbeiter, 65 mehr als im Vorjahr (1.950). Insgesamt bildete die Üstra 108 Auszubildende aus.

Von Andreas Voigt