Rohelat B. soll in Hannover kiloweise Marihuana und Kokain verkauft haben. Angesichts der Mengen agierte er mindestens eine Ebene über den Straßendealern. Außerdem soll der 32-Jährige versucht haben, eine echte Kalaschnikow an den Mann zu bringen. Bei seinen Machenschaften vertraute der 32-Jährige auf den verschlüsselten Messengerdienst Encrochat und dessen vermeintliche Unknackbarkeit. Weil die Ermittler aber doch mitlesen konnten, muss der Mann sich jetzt vor dem Landgericht verantworten.

Der 32-jährige Syrer soll zwischen April und Mai 2020 in neun Fällen etwa 15 Kilogramm Marihuana an Zwischenhändler verkauft haben – zum Kilopreis von 4000 bis 4200 Euro. Hinzu kommen in einem Fall laut Anklage 25 Gramm Kokain zu mindestens 40 Euro je Gramm. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen sogar vor, den Verkauf von einem Kilo Kokain mit 97-prozentigem Reinheitsgehalt eingefädelt zu haben. Geplanter Preis: 33.000 Euro. „Der Vorgang wurde aber nicht vollendet“, sagte Staatsanwalt Oliver Eisenhauer. B. soll insgesamt 69.800 Euro verdient haben.

Kalaschnikow über Encrochat angeboten

Und Tatvorwurf Nummer zehn: Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz wegen des Besitzes und Verkaufsversuchs einer funktionstüchtigen AK-47. B. soll die weltberühmte Maschinenpistole sowjetischer Produktion im Mai 2020 für mehrere Tage verwahrt und per Kryptohandy potenziellen Kunden via verschlüsseltem Chat zum Kauf angeboten haben. Auf Nachfragen, ob die Kalaschnikow wirklich nutzbar sei, soll der 32-Jährige laut Staatsanwaltschaft Tests in Aussicht gestellt haben.

Die Anklage gegen Rohelat B. ist das Resultat eines internationalen Ermittlungserfolgs. Im Frühjahr 2020 gelang der französischen Polizei der Zugriff auf die bis dahin abgeschottete Kommunikation europäischer Rauschgifthändler. Über entschlüsselte Daten auf einem niederländischen Server lagen plötzlich zahlreiche Drogengeschäfte offen – und seitdem hagelt es europaweit Prozesse. Abgesehen von Rohelat B. beginnen allein am Landgericht diesen Monat vier weitere Encrochat-Verfahren.

„Ich stehe zu dem, was ich getan habe“

Rohelat B. soll laut Anklage unter anderem auf dem Parkdeck von Marktkauf an der Vahrenwalder Straße fünf Kilogramm Marihuana übergeben haben. Quelle: Peer Hellerling

Bei Encrochat fühlten die Dealer sich sehr sicher. Laut Vorsitzendem Richter Martin Grote wurde in dem Drogen-Whatsapp „wenig verklausuliert“ geschrieben – was die Beweisführung erheblich vereinfacht. B., der sich dort „Ownman“ (Eigener Herr) nannte, vereinbarte mehrere Marihuana- und Kokain-Übergaben in seiner Döhrener Wohnung. Ein Kilo Cannabis wechselte in einem Innenstadt-Handyshop den Besitzer, ein weiteres Mal fand der Austausch laut Anklage nahe dem Astor-Kino statt. Wieder fünf Kilo Marihuana soll B. auf dem Parkdeck des Marktkauf an der Vahrenwalder Straße übergeben haben.

In Absprache mit seinem Verteidiger verzichtete der in U-Haft sitzende B. beim Prozessauftakt auf ein Geständnis. Bei der eindeutigen Beweislage sah das Gericht ohnehin wenig Raum für eine dadurch verbesserte Ausgangslage. Denn: Der Angeklagte schrieb bereits aus dem Gefängnis heraus einen Brief an seine Familie, in dem er vieles einräumt. „Ein paar Dinge stimmen nicht, aber zu 70 Prozent ist alles richtig“, zitierte Richter Grote aus dem Schreiben. „Ich stehe zu dem, was ich getan habe.“

Verteidiger möchte einen Deal

Am Freitag lotete B.s Anwalt dennoch die Chancen einer Absprache aus, sofern sein Mandant gesteht. Während Verteidiger Aslan Balci dreieinhalb bis viereinhalb Jahre als angemessen erachtete, wollte Staatsanwalt Eisenhauer „deutlich über fünf Jahre“. Richter Grote wiederum stellte für den nach seinen Worten „gerichtserfahrenen“ B. ein Strafmaß von viereinhalb bis fünf Jahre und zwei Monaten in Aussicht. Ob alle Seiten damit leben können, soll beim nächsten Termin entschieden werden.

