HANNOVER

Im großen Drogenprozess vor dem Landgericht Hannover hat es ein Geständnis gegeben. Am Donnerstag räumte Pascal K. (27) die Vorwürfe der Anklage ein. „Seit meinem 15. Lebensjahr konsumiere ich täglich Marihuana“, ließ er über seinen Anwalt Christoph Rautenstengel erklären. So sei er zum Drogenhandel gekommen.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, mit großen Mengen an Rauschgift Handel getrieben zu haben. Er sitzt zusammen mit Alexander A. (35) und Salomon M. (28) auf der Anklagebank. Ende November 2018 beschlagnahmte die Polizei in zwei hannoverschen Garagen 60 Kilo Drogen: Ecstasy, Amphetamine, Marihuana, Kokain und LSD. Die Polizei schätzte den Wert der Drogen auf 830 000 Euro.

Mindeststrafe fünf Jahre

Pascal K. muss sich zudem noch wegen „ Drogenhandels mit Waffen“ verantworten. Im November 2018 übergab ihm Salomon M. 344 Gramm Marihuana in einer Kühltasche. „Dafür habe ich 50 Gramm als Belohnung erhalten“, heißt es im Geständnis. Da sich in der Wohnung von Pascal K. diverse Messer, Softair-Pistolen, Schlagstöcke und eine Machete befanden, lautet die Anklage auf „ Drogenhandel mit Waffen“; Mindeststrafe fünf Jahre Haft.

„Die Messer und Softair-Pistolen waren Geschenke. Sie waren noch verpackt“, erklärte der Angeklagte. Er habe den Zusammenhang zwischen den Drogen und den Waffen nicht erkannt. Er sei ein friedlicher Mensch und würde niemals Waffen einsetzen.

Haftbefehl willkürlich?

Björn Nordmann, Anwalt von Salomon M., scheiterte mit einem Aussetzungsantrag. Er hatte kritisiert, dass er zur Vorbereitung des Prozesses zu wenig Zeit gehabt habe. So habe er erst wenige Tage vor Prozessbeginn den Zugriff auf die rund 600 Stunden abgehörte Telefonate erhalten. Richterin Renata Bürgel wies den Antrag zurück. Die CD’s mit den abgehörten Telefonaten seien seit dem 29. April verfügbar. „Man hätte sie im Landgericht anhören können.“

Nordmann hatte aber um Übersendung von Kopien gebeten, um sie mit seinem Mandanten besprechen zu können. Und das war erst ab dem 8. Juli möglich, drei Tage vor Verhandlungsbeginn.

In Kürze wird die Strafkammer 3 noch prüfen, ob der Haftbefehl gegen Salomon M. aufrecht erhalten wird. Anwalt Nordmann sieht eine gewissen „Willkür“ gegen seinen Mandanten. Salomon M. sei nicht vorbestraft, lebe in einer festen Beziehung und habe eine Arbeit. Es bestehe keine Fluchtgefahr. Die Mitangeklagten befinden sich in Freiheit. Und das, obwohl Alexander A. als Haupttäter in vier angeklagten Fällen gelte. Und Pascal K. wegen Drogenhandels mit Waffen angeklagt sei.

Von Thomas Nagel