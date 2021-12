Hannover

Der Betreiber einer der größten Diskotheken der Stadt geht gerichtlich gegen die niedersächsische Landesregierung vor. Theo Vagt, Chef der Dax-Bierbörse an der Hamburger Allee, hat einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg gegen die verschärfte Maskenpflicht eingereicht.

„Dass wir mit 2G nur Geimpfte und Genesene reinlassen dürfen, finde ich verständlich. Dass die Gäste mit 2-G-plus nun zusätzlich einen aktuellen negativen Test vorlegen müssen, ist auch nachvollziehbar. Aber warum sie trotzdem während des gesamten Diskobesuchs, außer kurzzeitig beim Trinken, dauerhaft eine FFP2-Maske tragen sollen, entbehrt jeder Logik“, sagt der Bierbörsen-Chef. Zudem erlaubt das Land Diskotheken-Betreibern weiterhin nur eine 50-Prozent-Auslastung.

Mit FFP-2-Maske in den Club: „Wer macht das noch mit?“

Nachdem er bereits am vergangenen Wochenende Umsatzeinbußen von mehr als 50 Prozent verzeichnet hatte, stellt sich Vagt auf weitere Verluste ein: „Das wird noch schlimmer werden. Wer macht das noch mit? Ich kann jeden Gast verstehen, der angesichts dieser harten Regelungen, wegbleibt. Für uns ist das ein versteckter Lockdown.“

Auch Rechtsanwalt Felix Hoffmeyer, der den Disko-Betreiber vertritt, teilt diese Auffassung. „Es kommt faktisch einer Schließung gleich. Und das ist unverhältnismäßig.“ Dass sein Mandant mit dem sogenannten Normenkontrollverfahren vor dem OLG Lüneburg Erfolg haben wird, bezweifelt der Jurist daher nicht: „Ich gehe davon aus, dass auch das Gericht die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt sieht.“ Bei allen Maßnahmen müsse immer das mildeste Mittel gewählt werden, erklärt Anwalt Hoffmeyer. Das sei zum Beispiel das 2-G-plus-Konzept – „nicht jedoch, wenn dies zusätzlich eine Maskenpflicht beinhaltet.“

Anwalt: Es ist immer das mildeste Mittel zu wählen

Die neuen Anpassungen der Landesregierung würden noch aus einem anderen Grund in die falsche Richtung gehen, glaubt Theo Vagt: „Sie fördern private Veranstaltungen und Zusammenkünfte, bei denen keine der genannten Regeln eingehalten wird. Und das sollte die Politik doch inzwischen verinnerlicht haben, dass mehr als 90 Prozent der Ansteckungen im Privaten erfolgen.“ Seit 2G in Niedersachsen eingeführt wurde, sei es in Clubs zu keinem Corona-Fall mehr gekommen, so der Dax-Inhaber: „Und das, obwohl nur die Clubs am Raschplatz alleine schon rund 150.000 Gäste hatten.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Chef der Bierbörse hält den Weg, den das Nachbarland Nordrhein-Westfalen geht, für zielführender: „Dort gilt in Diskotheken auch 2-G-plus, aber keine Maskenpflicht. Das fördert doch zusätzlich die Motivation bei jungen Leuten, sich endlich impfen zu lassen, damit sie weiterhin in Diskos können. Diesen Motivationskick hat Niedersachsen leider verspielt.“

Lassen sich jetzt noch weniger junge Leute impfen?

Unabhängig von seiner Klage gegen das Land, stellt der Unternehmer aber klar: „So lange es keine Entscheidung des OLG gibt, halten wir uns an die Vorgaben. Jeder Gast, der sich nicht an die Auflagen hält, fliegt raus und bekommt Hausverbot. Genauso haben wir es auch am letzten Wochenende gemacht. 40 Leute sind rausgeflogen.“

Von Britta Lüers