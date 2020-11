Hannover

Mit der Ansage von Freibier und es nochmal richtig krachen zu lassen vor der erneuten Corona-Schließung hat die hannoversche Diskothek „Dax-Bierbörse“ die vergangenen Tage große Beachtung gefunden – einmal ging das gut, doch in der Nacht zu Sonntag uferte die Sache wohl aus.

Gegen den Inhaber der Dax-Bierbörse in Hannover, Theo Vagt, läuft jetzt ein Bußgeldverfahren gemäß der niedersächsischen Corona-Verordnung und des Infektionsschutzgesetzes, weil dort am Wochenende die Corona-Auflagen nicht eingehalten wurden - zumindest aus Sicht der Polizei ist das der Fall. Der Discothekenbetreiber bestreitet das. Dem Wirt droht ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro.

Musik auf „Diskolautstärke“

Laut Polizei haben bei der Kontrolle zwischen 0.30 und 2 Uhr in der Nacht zu Sonntag einige Gäste der Dax-Bierbörse auf den Tischen getanzt. Als die Beamten in das Lokal an der Hamburger Allee (nahe des Raschplatzes hinter dem Hauptbahnhof) kamen, sei „die Musik auf Diskolautstärke“ gewesen, die Verständigung untereinander schwierig, ja „erheblich gestört“ gewesen; zudem hätten einige Gäste „,auf den Tischen getanzt“, erklärt Polizeisprecherin Jessika Niemetz am Montag auf Anfrage der NP.

Die Verstöße

Während der Kontrolle seien 400 bis 500 Gäste im Lokal gewesen, viele hätten keine Mund-Nase-Maske getragen, obwohl sie nicht an ihrem Platz saßen. Auch sei die Vorgabe, dass maximal Personen aus zwei Haushalten sich an einem Tisch treffen dürfen missachtet worden. Zudem sei das Abstandsgebot in der gut 30 Meter langen Wartereihe vor dem Kneipeneingang nicht eingehalten worden.

Die eingesetzten Kollegen hätten noch vor Ort mit dem Inhaber und insbesondere dessen Geschäftsführer gesprochen, welcher zunächst teils kooperativ gewesen sei und sich letztlich mit Schließung einverstanden erklärt habe. In der Nacht zu Samstag war die Polizei auch schon vor Ort, gegen 1.15 Uhr seien etwa 120 Gäste in der Diskothek gewesen, die Abstandsregeln seien nicht ganz konsequent eingehalten worden, so dass es „Gefährder-Ansprachen“ gegeben habe.

Inhaber Theo Vagt sieht das Geschehen in der Nacht zum Sonntag anders. Er bestreitet die Darstellung der Polizei und will gegen die Beamten vorgehen. Er habe die Aufnahmen von allen 17 Videokameras gesichert und 480 Zeugen mit Kontaktadresse, sagte er der Zeitung HAZ. An beiden Wochenendnächten seien die Regeln befolgt worden, er habe sogar vier Sicherheitsleute zusätzlich eingesetzt. Außerdem hätten seine DJ die Gäste mehrfach zum Hinsetzen aufgefordert und die Musik abgestellt, wenn jemand zu tanzen anfing.

Auf den Bänken

Die Polizei erklärte der NP, man habe am Montag die eingesetzten Kollegen befragt, sich das Geschehen in der Dax-Bierbörse „nochmal ganz genau schildern zu lassen, um aufzuklären, wie es zu dieser Diskrepanz kommen konnte“. Erkenntnis: Die Polizei bleibt bei ihrer Darstellung und konkretisiert nur: Zwei Gäste hätten auf den Bänken aufgestellter Bierzeltgarnituren getanzt, einige andere auf dem Boden zwischen diesen Biertischen. Auch habe man dokumentiert, wie sich Gäste nicht an die Richtungsmarkierungen für Laufwege gehalten haben.

Von Ralph Hübner