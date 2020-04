Dauerzoff zermürbt Hannovers Ampelbündnis

Hannover

Beben oder Bersten – im Gebälk des Ampelbündnisses knirscht es ganz gewaltig. Damit die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und FDP noch eine Zukunft hat, kämpfen Fraktions- und Parteichefs bei einem Krisentreffen um die große Einigung. Ob eine einzige Sitzung dafür reicht, bezweifeln die meisten.

Vordergründig geht es bei dem Zoff um den mit 300.000 Euro gefüllten Corona-Hilfsfonds, den die SPD-Ratsfraktion für die hannoverschen Sportvereine plante. Die Grünen meinen zum Rettungsschirm, es sei „nicht die Zeit für taktische Spielchen oder für die Schärfung des eigenen Profils“. Es komme auf verantwortungsvolle Kommunikation an – „und nicht darauf, wer zuerst mit Millionenforderungen in der Zeitung steht.“ Immer neue und „aus der Hüfte geschossene“ Forderungen aus Reihen der Ratsmehrheit können die Umsetzung bereits beschlossener Hilfen verzögern und zusätzliche Verunsicherung schaffen“.

„Das sollten wir häufiger machen“

Auf diese Mitteilung in den sozialen Netzwerken, unterschrieben vom Grünen-Stadtverbandsvorstand, reagierten die Genossen noch mit Kopfschütteln. Das schlug sehr schnell in Empörung um, als Grünen-Ratsfrau René Steinhoff sich per E-Mail mit dem Kommentar meldete: „Es freut mich sehr, endlich mal einen Antrag der SPD abzulegen. Finde, das sollten wir häufiger machen.“ Das schickte sie auch an SPD und FDP.

Das Ampelbündnis im Gruppenbild (von links): Patrick Döring (FDP) - Ulrike Strauch (SPD) - Wilfried Engelke (FDP) - Freya Markowis (Die Grünen) - Lars Kelich (SPD) - Adis Ahmetovic (SPD) - Gisela Witte (Die Grünen) - Ludwig Hecke (Die Grünen). Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ungeschickt“, findet Grünen-Fraktionschefin Freya Markowis den Vorgang. „Es spiegelt nicht das, was wir inhaltlich diskutiert haben.“ Steinhoff habe sehr schnelle „eine Entschuldigung rausgeschickt“.

Bedenken auch in der Verwaltung?

Zu dem Zeitpunkt hatte indes schon ein anderer Grünen-Ratsherr Öl ins Feuer gegossen. Mark Bindert meldete sich beim sportpolitischen SPD-Sprecher Angelo Alter und zweifelte die Rechtmäßigkeit des Hilfsfonds an. Es gebe Bedenken auch in der Verwaltung, fügte er hinzu – und in Anspielung auf die Rathausaffäre: „ist halt nicht mehr wie unter Stefan (Schostok), dem Dr. ( Frank Herbert) und Härke.“

Die SPD bemüht sich um Gelassenheit. Die Parteichefs Adis Ahmetovic und Ulrike Strauch haben mit einer gemeinsamen Erklärung reagiert. „Ein politisches Bündnis lebt von einem intensiven und regen Austausch. Dabei gehört es stellenweise auch dazu, unterschiedlicher politischer Auffassung zu sein und auch mal härter um Inhalte zu ringen.“ Sie setzten weiter auf einen konstruktiven Austausch und Dialog sowie einen fairen Umgang miteinander“.

„Wir sind der ruhende Pol“

Auf den hofft auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. „Wir sind der ruhende Pol“, sagt er zur Rolle der Liberalen. Die Irritation liege entscheidend mit an Ahmetovic. „Er will zu schnell zu viel.“ Markowis kritisiert „zappelige Öffentlichkeitsarbeit“ – und meint damit auch diesen Punkt.

CDU-Fraktionschef Jens Seidel nimmt das Zerwürfnis wahr, sagt aber: „Ich will es nicht kommentieren.“ In der letzten Sitzung des Verwaltungsausschusses, so heißt es, hätten die Grünen sich neben die Christdemokraten gesetzt. Der wahrgenommene Kuschelkurs lässt so machen schon an Schwarz-Grün in der Stadt denken.

Von Vera König