Die Sonne scheint auf das Fußballfeld in der HDI-Arena, während Läufer rund um den Rasen ihre Runden drehen, Künstler spielen direkt neben dem Rasen im Stadion – mit dem „Lauf für die Kultur“ sollen die Sportler die besondere Location genießen und Künstlern die Gelegenheit geboten werden, mithilfe von Acts wieder aufzutreten. Die Aktion ist nicht nur die Alternative für den coronabedingt abgesagten Silvesterlauf am Maschsee. „In erster Linie geht es uns darum, den Künstlern etwas zurückzugeben“, sagt Michael Kramer, Pressesprecher von Eichels-Event.

Das Unternehmen ist Veranstalter der Aktion, die von Freitagnachmittag um 17 Uhr bis Sonnabendvormittag um 11 Uhr läuft. „Wir machen nur eine Nachtruhe“, berichtet Kramer. Am Sonnabend geht es in den frühen Morgenstunden weiter, dann treten wieder im halbstündigen Rhythmus verschiedene Künstler auf, gleichzeitig startet jede halbe Stunde eine bis zu 20-köpfige Läufergruppe. „Jeder hat 30 Minuten Zeit für seinen Lauf“, sagt Kramer. Eine Vorgabe für die Runden gibt es nicht, auch die Zeit wird nicht gestoppt. „Nur auf das Spielfeld dürfen sie nicht“, so Kramer.

Startgebühr für die Acts

Jeder Läufer hat 21 Euro Startgebühr bezahlt, diese geht an die Acts, die bei dem Event auftreten. „Wir haben das noch aufgestockt, sodass jeder Künstler 300 Euro als Honorar bekommt“, sagt Kramer. Insgesamt hätten sich 350 Personen angemeldet, die Kapazität habe bei 600 gelegen. Kramer zeigt sich verständnisvoll und sieht als Ursache auch die Corona-Situation. „Es geht jetzt sehr schnell mit den Lockerungen, da kann ich verstehen, dass manche noch besorgt sind“, sagt er. Die Veranstaltung hat ein Hygienekonzept, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen beispielsweise einen negativen Corona-Test vorweisen. Kramer freut sich über alle Aktiven und die auftretenden Künstler mit ihren Acts. „Die einzelnen Bands haben sich auch was ausgedacht, das ist eine entspannte und liebevolle Geschichte“, sagt er.

Die Musik bekommt Lob von einer musikalischen Größe aus Hannover. Fury-in-the-Slaughterhouse-Gitarrist Christof Stein-Schneider gefällt nicht nur der Sound. „Ich glaube an eine solidarische Welt, in der nicht nur ich, ich, ich geschrien wird, die Läufer zeigen sich solidarisch mit der Kunst und der Kultur“, sagt er. Der Gitarrist unterstützt die Aktion, selber dreht er jedoch keine Runde. „Wenn ich Hunger habe und ein Tier fangen muss, dann würde ich auch laufen, oder wenn das Tier mich jagt“, scherzt Stein-Schneider. Für ihn sei „Flanieren“ das Maximum. Er feuert die Läufer fleißig an, während sie zur Musik ihre Runden im Stadion drehen.

Von Stella-Sophie Wojtczak