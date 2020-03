Dashcam filmt Beinahe-Zusammenstoß mit Lkw

SEELZE

Gerhard Ludigkeit (69) fährt gemütlich über die Mittellandkanal-Brücke in Lohnde ( Seelze). Das Radio spielt seinen Lieblingssender. Sekunden später muss er einem Lkw ausweichen, der ihm in einer Linkskurve in der Hafenstraße gefährlich nah kommt. „Wäre ich nicht über den Bordstein gefahren, hätte mich der Lkw mit seinem Hänger voll erwischt“, sagt er.

So kam der Autofahrer am 17. Dezember 2019 mit einem blauen Auge davon. Doch der Rentner musste mit seinem neuen Mercedes B 200 in die Werkstatt, die Spur war verstellt. Kosten 250 Euro. Das Geld wollte er von der Spedition erstattet bekommen. Dort verwies man ihn an die Versicherung VHV.

Kamera filmte den Beinah-Zusammenstoß

Der Rentner hatte mit seiner Dashcam die Beinah-Kollision gefilmt. Deshalb konnte die Polizei mittels des Lkw-Kennzeichens den Halter ausfindig machen. Die VHV hat den Schaden am Mercedes bis heute nicht beglichen.

Diese Kameras waren über Jahre sehr umstritten. Doch nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes dürfen sie bei Unfällen als Beweismittel zugelassen werden – trotz des Datenschutzverbotes. Denn die Kameras zeichneten nur das auf, was im öffentlichen Straßenverkehr ohnehin jeder mit eigenen Augen beobachten könne. Zudem ließen sich Unfälle nachträglich häufig nicht mehr vernünftig aufklären. Auch für Unfallgutachter könnten die Aufnahmen aber wichtige Anknüpfungspunkte liefern, schrieb das Online-Magazin LTO zu dem höchstrichterlichen Urteil.

War der Lkw zu schnell?

Daher war sich Gerhard Ludigkeit sicher, dass die Versicherung den Schaden begleichen werde. „Aus meiner Sicht ist der Lkw zu schnell in die Kurve gefahren“, sagt der Rentner. Er hingegen sei höchstens mit 40 Stundenkilometern unterwegs gewesen, sagt der 69-Jährige. Doch die Versicherung habe ihm zuerst unterstellt, eine Vorfahrt missachtet zu haben. Dann habe die VHV erklärt, Ludigkeit habe einen Fahrfehler gemacht.

Die NP bat die VHV um eine Stellungnahme. Die Versicherung wollte sich erst äußern, wenn von Gerhard Ludigkeit eine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht vorliege. Zum einen hatte der Rentner mit der Schilderung des Vorfalls sein Einverständnis zur Veröffentlichung der Informationen gegeben. Zum anderen besteht zwischen der Versicherung und dem Unfallgegner nicht mal ein Vertragsverhältnis. Insofern hat die NP auf eine Stellungnahme der Versicherung verzichtet.

