Marlies Günther hatte Besuch bekommen aus Süddeutschland. Freundin Edelgard war aus Villingen-Schwenningen angereist, „da traf es sich natürlich wunderbar, dass ich zwei Plätze beim Kleinen Rendezvous gewonnen hatte“, sagte Günther, die nur wenige hundert Meter von der NP-Redaktion entfernt in der Innenstadt wohnt: „Ich hatte ihr in den vergangenen Jahren immer vorgeschwärmt von diesem fantastischen Fest und nun durfte ich ihr dieses kleine, feine und ganz exklusive Rendezvous zeigen. Diesen Vormittag werden wir lange nicht vergessen.“

Unvergesslich war der 19. Juli auch, weil drei Frauen den 50 Gästen im Garten des Annastiftes bei sonnigem Sommerwetter was zu sagen hatten: Gabriele Kahl, die Leiterin des Diakovere Uhlhorn Hospiz an der Marienstraße, erzählte bewegt und bewegend, warum sie aus dem täglichen Umgang mit dem Tod auch Kraft schöpft: „Der Tod gehört zum Leben. Natürlich ist sterben immer traurig, aber wenn wir einem Menschen in seinen letzten Tagen noch etwas Gutes tun können, gibt einem das unheimlich Kraft.“

Stellvertretend für ihr ganzes Hospiz-Team nahm Kahl den Applaus des Publikums mit in die Südstadt. Peter Wehrmann, der ganz in der Nähe des Hospizes wohnt, findet „es unglaublich, was diese Fachkräfte leisten. Das ist echter Dienst am Menschen, der nicht hoch genug gelobt werden kann.“

Imke Onnen überragt Moderator

Als der Moderator Imke Onnen auf die Bühne holte, hatten die Besucher erstmal was zu lachen. Die Hochspringerin (1,91 Meter) überragte ihn (1,76) in der Länge mehr als deutlich. „Das Problem habe ich mit den meisten Männern“, sagte die 25-jährige Spitzensportlerin von Hannover 96, deshalb ist ihr Freund auch Hochspringer und mit 1,95 Meter noch länger als die deutsche Hallenmeisterin.

Imke Onnen ist 15 Zentimeter größer als NP-Moderator Christoph Dannowski Quelle: Christian Behrens

1,96 Meter ist Onnens persönliche Bestleistung und „ja, ich traue mir auch die zwei Meter zu. Absolut. Ich bin nicht so zart wie ich aussehe“, sagte Onnen, deren Ziel „ Olympia in Tokio ist. Ich hatte die Quali für 2020 geschafft und bin deshalb 2021 dabei.“ Eine Sehnenreizung im Knie ist im Griff und Onnen glaubt, „keinen Nachteil durch die Verlegung“ zu haben: „Ich bin auch nächstes Jahr noch im besten Hochsprung-Alter.“

Denise M’Baye wieder beim Dreh

Gerade laufen wegen der Sommerferien Wiederholungen von „Um Himmels Willen“, aber Denise M’Baye ist auch aktuell noch dabei in dem ARD-Quotenbringer: „Wir drehen gerade die 20. Staffel. Für mich ein doppeltes Jubiläum, ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei“, erzählte die 44-jährige Sängerin und Schauspielerin aus Linden.

Denise M’Baye bekannt aus „Um Himmels Willen“ Quelle: Christian Behrens

„Als Baby war ich eine Sensation“, sagte die Frau mit senegalesischen, niederländischen und indonesischen Wurzeln: „Ein schwarzes Baby im Wendland ist nicht an der Tagesordnung. Ich soll mit Geschenken überschüttet worden sein.“ Das viersprachige Multitalent hat Kloster-Novizin Lela längst „zu meiner Figur gemacht. Wir mögen uns wirklich.“ Lieber mag M’Baye nur eine einzige Rolle: die als „Mama“.

Sänger Manuel Rogall und Klaviervirtuose Benjamin Schramm sind „pianovoice“ und waren genau richtig als musikalische Begleiter dieses Sonntags. Sie ließen Welthits wie „Human Nature“ von Michael Jackson oder „1000 mal berührt“ von Klaus Lage in ihrer ganz eigenen Version hören, der Beifall wollte nicht enden. Und nach den 90 Minuten schaute Marlies Günther dann ein bisschen enttäuscht zur Uhr: „Was denn? Schon vorbei?“ Der Trost: Nächsten Sonntag gibt’s wieder ein Kleines Rendezvous.

Von Christoph Dannowski