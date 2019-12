Das sind die vergessenen Mütter der Polizei

Hannover

Für Christine Meinke (60) und Petra Block (61) ist es eine „Never-Ending-Story“. Die beiden Beamtinnen vom Landeskriminalamt ( LKA) Niedersachsen in Hannover kämpfen seit 2006 gegen eine Versorgungslücke, die sich für sie auftut, wenn sie 2020 und 2021 mit 62 die besondere Altersgrenze für Polizistinnen erreicht haben und aus dem Dienst ausscheiden. Den geschiedenen Frauen fehlen dann jeden Monat 500 bis 600 Euro an Bezügen. Weder Bund noch Land wollen dafür aufkommen. Der Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK) in Niedersachsen nennt Fälle wie die von Meinke und Block „Die vergessenen Mütter der Polizei“.

Für die geschiedenen LKA-Frauen klafft die Versorgungslücke, weil sie sich in früheren Jahren um Kindererziehung und Familie kümmerten. Dadurch entstanden Ausfallzeiten, die sich bald nachteilig auf ihre Altersversorgung auswirken.

Regelung im Versorgungsausgleich

Bei ihren Scheidungen wurde im Versorgungsausgleich geregelt, dass sie finanziell nicht schlechter gestellt werden. Doch Anspruch auf dieses Geld aus der gesetzlichen Rentenversicherung, in die ihre Ex-Männer monatlich einzahlen, haben Meinke und Block erst mit 67 – und damit vier beziehungsweise fünf Jahre nachdem sie aus dem Polizeidienst ausgeschieden sind.

„Das ist eine Ungerechtigkeit, die nicht hinnehmbar ist“, sagt Niedersachsens BdK-Chef Matthias Karsch: „Niemand darf schlechter gestellt sein, nur weil er geschieden ist.“ Die Gewerkschaft prangert diesen Umstand schon seit 2009 an.

Ex-Männer zahlen in den Rententopf ein

Abhilfe könnte der Bund mit einer einheitlichen Regelung für alle Länder schaffen oder die Niedersächsische Landesregierung, indem sie die Versorgungslücke ausgleicht, bis es mit 67 für die Beamtinnen Leistungen aus der Rentenversicherung gibt.

Block und Meinke betonen, dass das Geld, das die Versorgungslücke ausmacht, da ist – nur befindet es sich im Rententopf: „Unsere Ex-Männer zahlen ja Monat für Monat in die Rentenkasse ein“, so Block.

Landesregierung: Scheidung ist Privatsache

Die Landtagsfraktion der Grünen hat die Landesregierung in einer Anfrage um Stellungnahme gebeten, wie die Versorgungslücke von der zumeist Frauen betroffen sind, geschlossen werden könne. Die Antwort auf den Punkt gebracht: Gar nicht. „Eine Ehescheidung ist der privaten Lebensführung zuzurechnen. Es kann deshalb nicht Aufgabe des Dienstherrn sein, über das Beamtenversorgungsrecht finanzielle Nachteile auszugleichen“, heißt es in der Antwort. Eine Zahl, wie viele Beamtinnen die Versorgungslücke betrifft, hat die Landesregierung nicht.

Eine Änderung lehnt Rot-Schwarz auch kategorisch ab. „Egal, welche Regierungskonstellationen es in der Vergangenheit in Niedersachsen gab, ran wollte an dieses Thema niemand“, kritisiert Karsch.

Grüne: Rot-Schwarz soll Lücke schließen

Die Antwort der aktuellen Landesregierung habe seine Fraktion „zur Kenntnis genommen“, sagte der neue OB von Hannover, Belit Onay, noch als Innenexperte der Grünen. Akzeptieren wolle man sie aber nicht: „Es ist ein Thema, bei dem der Schuh massiv drückt.“ Weil Rot-Schwarz die Versorgungslücke in Niedersachsen nicht selbst schließen will, fordern die Grünen die Landesregierung auf, im Rahmen einer Bundesratsinitiative auf eine einheitliche Regelung für ganz Deutschland zu drängen.

Auch die FDP in Niedersachsen ist auf der Seite der betroffenen Frauen. Der innenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Marco Genthe: „Vor dem Hintergrund von Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Attraktivität des öffentlichen Dienstes ist für mich völlig unverständlich, warum die Landesregierung das Thema konsequent ignoriert.“ Der Nachteil durch die besondere Altersgrenze bei der Polizei dürfe nicht bestehen bleiben, fordert Genthe: „Das gebietet schon die besondere Fürsorgepflicht des Staates gegenüber seinen Beamten.“

Die Uhr tickt

Bei Meinke und Block tickt unterdessen die Uhr. Es ist nicht mehr lange, dann scheiden die LKA-Frauen aus dem Dienst aus: „Das Datum rückt immer näher und wir sind verzweifelt“, sagen beide. Für Block ist Ende 2020 Schluss, für Meinke im Frühjahr 2021.

Von Britta Mahrholz