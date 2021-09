Hannover: Das sind die schönsten Ziele für den Entdeckertag

Hannover

Konzerte erleben, spielen und bei Führungen die Region erkunden: Am Sonntag findet der 34. Entdeckertag statt. In diesem Jahr setze man mehr auf Kulturveranstaltungen als sonst, sagte Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Programms. „Das ist einfacher unter Corona-Bedingungen.“ Insgesamt gibt es 32 Schauplätze in der gesamten Region Hannover und mehreren angrenzenden Landkreisen.

Alte und neue Ziele dabei

Neben bekannten Orten wie dem Straßenbahnmuseum in Sehnde-Wehmingen stehen in diesem Jahr auch neue Ziele auf dem Programm. „Es ist schön, dass neue Stätten dabei sind wie die Motoballarena in Pattensen“, sagte Jagau. Am Sonntag ab 10 Uhr treten dort die Band „Die Marschmallows“, Indie-Musiker Kürsche und das Fanfarencorps Pattensen auf. Ab 14 Uhr übernehmen High Fidelity und Automatic Heroes, unterstützt vom Musikverein Pattensen. „Die Motoballarena wird damit zum Experimentierort, denn sie wird erstmals für ein Konzert genutzt“, sagte Organisator Ingo Papenberg.

Sigrun Krüger und Ulli Kiehm von der Band „Die Marshmallows“ treten in der Motoballarena in Pattensen auf. Quelle: Katrin Kutter

Wieder dabei ist hingegen der Waldberg in Empelde. „Der ist ein Juwel“, sagte Papenberg. Ab 10 Uhr treten hier „Guacamole Aqui“ und die Band „Brass Woofern“ mit Hip Hop und Jazzmusik auf. Am Nachmittag ab 14 Uhr lassen die Percussions von „Trommelfeuer“ den Berg beben. Noam Bar mit ihrer Band lässt den Tag mit rockigen und bluesigen Tönen ausklingen.

Region rechnet mit 10.000 Interessierten

Organisator Papenberg betonte, dass die teilnehmenden Kommunen mitunter auf unterschiedliche Konzepte setzten. „In Seelze liegt der Fokus zum Beispiel auf regionalen Künstlern.“ Garbsen hingegen habe durch seine Kontakte Musiker aus den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands eingeladen.

In diesem Jahr rechnet die Region Hannover mit rund 10.000 Interessierten – ähnlich viele wie im vergangenen Jahr, als der Entdeckertag durch die Corona-Pandemie bereits in kleinerem Rahmen stattfinden musste. „Wir haben im vergangenen Jahr aber gezeigt, dass es auch unter anderen Bedingungen funktioniert“, sagte Jagau. Pandemiebedingt entfällt wie 2020 auch das große Entdeckerfest auf dem Opernplatz.

Anmeldung erforderlich

Anders als sonst müssen sich Interessierte in diesem Jahr vorher für alle Veranstaltungen, die sie besuchen wollen, im Internet auf www.entdeckertag.de anmelden. Dort gibt es auch das Programm zum Abruf. Mit der Anmeldung will die Region Hannover die Kontaktverfolgung im Falle einer Corona-Infektion gewährleisten. Zusätzlich zu den AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Mund-Nasen-Schutz) gilt für alle Entdeckertagsziele die 3-G-Regel. Besucherinnen und Besucher müssen vollständig geimpft, von Corona genesen oder nicht mehr als 24 Stunden vor dem Besuch negativ getestet worden sein. Schülerinnen und Schüler sind davon ausgenommen.

Bei der Anreise bleibt hingegen alles wie gehabt: Hier setzt die Region Hannover auf die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Am Entdeckertag können Interessierte im gesamten Großraum-Verkehr Hannover zum Preis einer Ein-Zonen-Tageskarte für 6 Euro beziehungsweise mit der Tageskarte Gruppe mit bis zu fünf Personen für 11,20 Euro Busse und Bahnen nutzen.

Die Ziele seien zudem auch gut mit dem Fahrrad erreichbar, heißt es von der Region. Sie empfiehlt die kostenfreie Bike Citizens App.

Von Maximilian Hett