Hannover

Der Zoo Hannover ist immer noch eine Attraktion für die Region Hannover. Allerdings bleibt der Tierpark seit Jahren hinter den Erwartungen der Öffentlichkeit zurück. Sinkende Besucherzahlen, jährliche Defizite und hohe Investitionen ergeben keine Komposition, die Politiker gerne hören. Zoo-Chef Andreas Casdorff agiert bestenfalls glücklos. Hier sind seine größten Flops.

1. Das Panorama: Laut Schätzungen hat die Rotunde mit der „Amazonas-Landschaft“ des Künstlers Yadegar Asisi ein Defizit von fünf Millionen Euro produziert. Offizielle Zahlen gab es seitens des Zoo-Chefs nie. Ein Vorwurf aus der Politik: Der Marketing-Experte Casdorff hat nicht genug für das Projekt geworben.

2. Viel Geld, wenig Ergebnis: Auch Andreas Casdorff hat es nicht geschafft, den Zoo ohne Zuschüsse von der Region zu führen. Gleichzeitig investiert die Region Hannover viele Millionen in die Attraktivität des Tierparks. Dennoch sinken die Besucherzahlen. „Die Investionen zeigen kaum Effekte“, sagt ein Experte. Die Erklärung für die schwachen Besucherzahlen sei das schlechte Wetter, wiederholt Andreas Casdorff im Jahrestakt. Darf der Manager es sich wirklich so einfach machen?

Baumwipfelpfad ist der Politik zu riskant

3. Bewirtung: In der Freizeit-Industrie werden große Summen in der Gastronomie erwirtschaftet. Was macht der Zoo-Chef? Er verkürzt die Service-Zeiten für Speis und Trank und schließt das Zoo-Restaurant „Mullewapp“. Im Zoo heißt es: „Wir haben den Gastronomiebereich kaputt gespart.“

4. Umgang mit Mitarbeitern: Mehrfach hat der Zoo-Chef mit dem Betriebsrat der Zoo-Service GmbH vor dem Arbeitsgericht gestritten. Die Aufforderung aus der Politik, auf einen kooperativeren Umgang mit dem Personal zu setzen, kümmerte Casdorff wenig bis gar nicht.

5. Baumwipfelpfad: Wie wenig Vertrauen der Zoo-Chef in Politik und Verwaltung verfügt, verriet seine Idee vom „Baumwipfelpfad“. Über den Einstieg am Panorama sollten die Besucher in luftigen Höhen über die Eilenriede wandeln. Die Kosten schätzte Casdorff auf etwa fünf Millionen Euro. Der Zoo-Aufsichtsrat winkte ab, in der Regionspolitik stieß der Plan ebenfalls auf Ablehnung, und die Stadt Hannover wollte keinen müden Cent dazu geben.

6. Fehlendes Konzept: Die Region plante und zahlte eine Elefantenanlage, in der weiter gezüchtet werden kann. Doch plötzlich hatte Casdorff die Idee, eine Bullenherde zu etablieren. De facto bedeutet das den Ausstieg aus der Elefantenzüchtung. Dabei waren die E-Babys wahre Publikumsmagneten. Und der Zoo-Chef hatte nichts mit Politik und Aufsichtsrat abgestimmt – wieder ein Alleingang des Managers.

7. Vorwürfe von Peta: 2017 erhob die Tierrechtsorganisation schwere Vorwürfe wegen mangelhafter Haltung der Elefanten. Die Vorwürfe entpuppten sich als haltlos. Allerdings wurde das Krisenmanagement des Zoo-Chefs kritisiert. Anstatt sich beraten zu lassen, gab er „Report Mainz“ eine Rechtfertigung für den Einsatz von Haken bei der Elefantendressur. Die öffentliche Empörung war nach dem Fernsehbeitrag groß.

Von Thomas Nagel