Hannover

In Hannover gab es bis kurz vor Weihnachten 9.184 Geburten, die das Standesamt beurkundet hat. Durch die Vielzahl der hannoverschen Kliniken werden hier allerdings auch Kinder geboren, deren Eltern nicht Hannover leben und ihre Kinder dann an ihrem Wohnort im Umland anmelden. „Erfahrungsgemäß ist das in etwa ein Drittel, so dass rund zwei Drittel der beurkundeten Geburten in Hannover gemeldet werden“, so Stadtsprecher Udo Möller.

Die beliebtesten Mädchennamen 2020 Welcher Vorname ist bei den Mädchen ganz weit vorne? Emilia und Emma

Ella

Sophia

Marie und Mia

Hanna und Mila

Lina

Charlotte

Hannah/Ida/Johanna

Clara

Maja

Die beliebtesten Jungennamen 2020 Welche Vornamen sind bei den Eltern für Jungen beliebt? Noah

Theo

Leon

Felix

Liam

Emil und Paul

Jonathan

Elias

Jonas und Milan

David und Jakob

Von NP