Hannover

Schon wieder neue Regeln für die Gastro-Szene. Die Landesregierung plant, den Gastronomen bei einer Auslastung von bis zu 70 Prozent der Kapazität die Rückkehr zur 2-G-Regelung zu erlauben. Gelten soll das schon ab dem 11. Dezember, also ab Sonnabend. Auch Kunden, die noch nicht geboostert sind, brauchen dann für ihren Kneipen- oder Restaurant-Besuch keinen tagesaktuellen Corona-Test mehr. Lässt das die Wirte jubeln? Oder sorgt das für eher für noch mehr Frust? Die NP hat sich in der Branche umgehört.

Christine Nardien ist gemeinsam mit Ralph Klemke Geschäftsführerin von „Meiers Lebenslust“ am Aegi, mit 400 Plätzen auf drei Ebenen eines der größten Lokale der Innenstadt. „Die neue Regelung hilft uns überhaupt nicht“, sagt Nardien frustriert, „alle Weihnachtsfeiern sind längst storniert, das wird keiner rückgängig machen.“ Die Chefin ist „so stinksauer wie nie zuvor. Die Politik produziert mit ihren immer neuen Regelungen ein heilloses Durcheinander. Wir fürchten uns vor jeder neuen Runde im Landtag, die solch unausgegorenes Zeug zu Tage fördert. Ich kann da keine klare Linie erkennen.“

Meiers Lebenslust: Christine Nardien und Ralph Klemke. Quelle: Karsten Davideit

Nardien glaubt, dass „diese neue Nummer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mehr verunsichert. Irgendwann verlässt auch der letzte Mohikaner die Gastro-Szene.“ Gestern machte das „Meiers Lebenslust“ schon mittags zu: „Wir hatten sonst gegen ein Uhr 100 Gäste im Laden, jetzt waren es fünf. Es lohnt auch deshalb nicht, die Kapazität zu erhöhen, weil wir Stephan Weils Ankündigung im Kopf haben, nach Weihnachten das Land wieder runterzufahren. Dann wird es sowieso ganz ganz schwer für uns alle.“

Rolf Müller hofft, Weihnachtsgeschäft zu retten

Rolf Müller vom „Gasthaus Müller“ in Göxe empfindet die Ankündigung der Landesregierung als „große Erleichterung. Das Weihnachtsgeschäft ist ohnehin schon weg, aber so können wir vielleicht noch das A-la-Carte-Geschäft retten und über die Feiertage kommen. Da sind wir nämlich eigentlich ausgebucht.“ Vor Einführung der 2G-plus-Regelung „waren am Wochenende 110 Gäste da, dann brach das Geschäft sofort ein. Hoffentlich kommt es nun ein Stück weit zurück.“

Abdel El Abiad betreibt mit seiner Frau das „Gasthaus Behnsen“ im Gehrdener Ortsteil Leveste. „Für uns war 2G plus das Schlimmste, sofort danach brach alles weg, inzwischen sind 17 Weihnachtsfeiern abgesagt worden. Keiner will eineinhalb Stunden für einen Test im Regen anstehen, um bei uns einen Kaffee zu trinken.“ El Abiad will den großen Saal dazu nehmen: „Genug Platz, um gut Abstand halten zu können, haben wir.“

Gasthaus Behnsen: Abdel El Abiad. Quelle: Gert Deppe

Auch der Branchenverband Dehoga reagiert positiv: Die geplante Erleichterung biete doch noch eine Chance auf ein Weihnachts- und Silvestergeschäft. „Das wieder aufzubauen, ist die hohe Kunst“, sagte Hauptgeschäftsführer Rainer Balke

Sascha Grauwinkel hofft auf Rückkehr zur Warnstufe 1

Sascha Grauwinkel vom „Grauwinkels Schlossküche“ in Herrenhausen hofft „eigentlich darauf, dass wir bald wieder Warnstufe 1 erreichen und damit einige wichtige Erleichterungen für die Gastronomie“. Aber auch den neuen Vorstoß der Landesregierung „begrüße ich ausdrücklich, wir können da sofort reagieren und einen Extra-Saal umfunktionieren, damit mehr Gäste kommen können. Auch für ihn ist das Wichtigste, dass die Pflicht des täglichen Tests für bereits zweifach Geimpfte oder Genesene wegfällt.

Matthias Baller: Regelung kann helfen

Für Mathias Baller vom „Mövenpick am Kröpcke“ klingt die Regelung „erstmal in Ordnung. Wir könnten dann fünf oder sechs Tische zusätzlich stellen, das würde schon ein bisschen helfen.“ Aber nur, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Meter zwischen den Tischen wegfallen würde, „das ist die spannende Frage, die noch nicht beantwortet ist“.

Mövenpick: Matthias Baller. Quelle: Rainer Dröse

Daniel Grabe betreibt auf dem Ricklinger Stadtweg das nicht nur in diesem Bezirk beliebte „Café Cortado“: „Ich finde es super, wenn die Testpflicht weg ist. Die hat bei mir zum Totentanz ab 14 Uhr geführt. Ich habe schon überlegt, früher zu schließen, weil ich hier mit meiner Servicekraft ab dann vier Stunden für vier Gäste stehe.

Café Cortado: Daniel Grabe. Quelle: privat

Es gibt einfach zu wenig Testkapazitäten. gerade ältere Kunden können sich doch nicht eine Stunde anstellen irgendwo“, sagt der 33-Jährige. „Ab Sonnabend kann ich dann 15 meiner 25 Sitzplätze anbieten, das hilft sehr. Im Moment geht es doch eh nur ums Überleben.“

Von Christoph Dannowski