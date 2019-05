Hannover

Unter den Musikacts reiht sich ganz vorne das Urgestein der Detroiter Techno-Szene DJ Stingray ein. Original aus Casablanca stammend, kombiniert das Produzentenduo Bazoga geschickt Referenzen von Ghorba und Tretya-Musik mit Synth- und Techhouse-Samples. Golin hingegen bringt eine weitere Note ins Festivalprogramm: Die Japanerin ist klassisch ausgebildete Pianistin und entwirft heute improvisierte Musiksets, die mit mythischen Elementen spielen.

Die Tanz-Performance “S or 8” von Xenia Taniko bewegt sich auf dem schmalen Grad zwischen Party und Performance und deckt dabei Fragen im Spannungsfeld zwischen Freizeit, Arbeit und Produktivität im Kapitalismus ab.

Im Diskursprogramm bringt Bunny Michael aus Brooklyn DIY-Plastikpop auf die Bühne. An der Schnittstelle zwischen Lebensberatung, Musik und Internetkunst angesiedelt, ist Michael nicht nur Instagram-Star sondern auch Expert*in in Sachen Self-Care. In anderer Sache Caren Miesenberger: Mit einem Workshop der feministischen Meme-Schule gibt sie den Besuchern die Chance, ihre sozialen Medien politisch aufzupäppeln.

Das Festival-Programm

Diskurs mit:

Arpana Aischa Berndt & Maja Bogojevic | Bunny Michael [US] | Feminist Meme School | Hartmut el-Kurdi | Julia Schramm | Munroe Bergdorf [UK] | Shaka McGlotten [US] | Zander Porter [US]

Performances:

ADHD Penetration | HAUS OF BUBU [ NL] | S or 8

Literatur:

Enis Maci & Mazlum Nergiz | Lea Sauer | Max Czollek | Nadiah Riebensahm | Ronya Othmann

Musik:

Apparat | Alobhe | Avalon Emerson [US] | BAZOGA [MAR] | Bendik Giske [NO] | Bunny Michael [US] | Colin Self presents ‘Siblings’ [US] | DJ Paypal [US] | DJ Stingray [US] | Golin [JP] | Greata | Haion | Hope | Hysterische Milfs | Ilgen-Nur | Juba [UK] | junge norddeutsche philharmonie & artificial intelligence | Jungstötter | Lennart Wiehe | Rosacea | Shyboi [US]

Takeovers:

Creamcake | One Mother: Preach, Natascha P., BabyBlue, Marvin Moïses Almaraz Dosal

Datum: 09.-11. August 2019

Ort: Alte Ziegelei, Lehrte ( Hannover)

Tickets gibt es HIER

Hinweis des Veranstalters: Das Fuchsbau Festival versteht sich als inklusives Festival und möchte daher auch Menschen, die nicht campen möchten oder können, die Möglichkeit geben, in der Nähe des Festivalgeländes unterzukommen. Dafür sucht das Fuchsbau-Team Anwohner*innen rund um den Festivalstandort Zytanien, die ein oder mehrere Zimmer zu vermieten haben. Infos an julia.gause@fuchsbau-festival.de

Von NP