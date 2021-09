Hannover

Am Sonntag finden in Niedersachsen die Kommunalwahlen statt. Nur zwei Wochen später sind Bundestagswahlen. Nicht ohne Grund wird 2021 als Superwahljahr bezeichnet. Die NP gibt einen Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten zur Kommunalwahl am 12. September.

Was wird am 12. September gewählt?

Am Sonntag werden die neue Regionspräsidentin oder der neue Regionspräsident sowie die Regionsversammlung gewählt, dazu die Räte in den 21 Städten und Gemeinden, Ortsräte in fast allen Umlandkommunen sowie Bezirksräte als deren Äquivalent in der Stadt Hannover. In 14 Städten und Gemeinden wird zusätzlich die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister gewählt.

Wer macht was?

Regionspräsident und Bürgermeister führen die jeweiligen Verwaltungen und sind außerdem oberste Repräsentanten von Region und Kommunen. Den zu wählenden Gremien – Regionsversammlung und Räte – obliegt die politische Kontrolle. Dabei ist die Regionsversammlung für Angelegenheiten zuständig, die über Stadtgrenzen hinaus von Bedeutung sind – Nahverkehr, Abfallwirtschaft oder Krankenhäuser zum Beispiel. Räte kümmern sich in ihrem jeweiligen Stadtgebiet etwa um die Planung von Wohn- und Gewerbegebieten, Schulen und Kindergärten, das örtliche Straßennetz oder Kultur- und Sportförderung. Das machen Bezirks- und Ortsräte auch, aber kleinteilig. Sie sind das basisnächste politische Gremium, es kann in ihren Sitzungen auch schon mal um fehlende Papierkörbe gehen.

Wie viele Bewerber gibt es?

Eine Menge. Jeweils vier Männer und Frauen kandidieren für den Chefsessel im Regionshaus. 714 Kandidatinnen und Kandidaten möchten einen der 84 Sitze in der Regionsversammlung erringen. Für die 64 Ratsmandate in der Stadt Hannover und die insgesamt 259 Plätze in den 13 Bezirksräten bewerben sich rund 1700 Politiker. Entsprechend großformatig können die einzelnen Stimmzettel ausfallen.

Lesen Sie auch: Bundestagswahl 2021 – Alles zur Stimmabgabe, Wahlkreisen und Direktkandidaten

Wer darf wählen?

Zur Kommunalwahl berechtigt ist jeder deutsche Staatsbürger oder Bürger eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union ab 16. Jahren. Zudem muss sich der Wohnsitz des Wählers seit mindestens drei Monaten im jeweiligen Wahlbezirk befinden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie viele Stimmen habe ich?

Bei der Wahl zur Regionsversammlung, zum Rat und zum Stadtbezirksrat hat jeder Wähler jeweils drei Stimmen. Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin wird per Direktwahl gewählt, jeder Wählende hat dementsprechend eine Stimme.

Was bedeutet kumulieren und panaschieren?

Drei Kreuze dürfen die Wähler und Wählerinnen auf jedem der entsprechenden Stimmzettel verteilen – weniger ist erlaubt, mehr nicht. Entscheidet sich ein Wähler dazu, alle drei Stimmen einem Wahlvorschlag – also einer Liste beziehungsweise einer Kandidatin oder einem Kandidaten einer Liste – zu geben, spricht man von kumulieren. Beim Panaschieren verteilt der Wähler seine Stimmen auf verschiedene Wahlvorschläge – also auf mehrere Listen beziehungsweise auf mehrere Kandidatinnen und Kandidaten verschiedener Parteien. Das Wort kommt aus dem Französischen, ist hierzulande eigentlich nur im Zusammenhang mit Kommunalwahlen gebräuchlich und bedeutet mischen.

Wann ist ein Stimmzettel ungültig?

Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn er entweder keines oder mehr als drei Kreuze – beziehungsweise mehr als ein Kreuz bei der Wahl zum Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin – enthält. Auch wenn der Wille der wählenden Person nicht eindeutig zu erkennen ist, gilt der Stimmzettel als ungültig. In jedem Fall ungültig sind Stimmzettel, auf denen Wählerinnen und Wähler schriftliche Kommentare oder Anmerkungen hinterlassen haben. Ebenfalls wichtig: Es muss für den Wahlgang ein „nicht radierfähiger Schreibstift“ benutzt werden, also am besten ein Kugelschreiber.

Gibt es eine Stichwahl?

Sofern bei der Bürgermeisterwahl oder der Wahl der Regionspräsidentin oder des Regionspräsidenten keine Kandidatin oder kein Kandidat die absolute Mehrheit (mindestens 50 Prozent der Stimmen) erreicht hat, findet am Sonntag den 26. September eine Stichwahl statt. An diesem Tag sind zudem die Bundestagswahlen.

Wann haben die Wahlbüros geöffnet?

Die Wahlbüros haben am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wähler und Wählerinnen finden die Adresse ihres jeweiligen Wahllokals auf der Wahlbenachrichtigungskarte.

Was muss ich zur Wahl mitbringen?

Neben der Wahlbenachrichtigung und einem Personalausweis muss bei der Kommunalwahl pandemiebedingt auch ein eigener Stift mitgebracht werden.

Kann ich auch ohne Wahlbenachrichtigungskarte wählen gehen?

Wer die Wahlbenachrichtigungskarte verloren oder keine erhalten hat, kann trotzdem wählen. Der Personalausweis oder Reisepass reicht zur Identifizierung. Jede wahlberechtigte Person kann allerdings nur in dem Wahllokal des Wahlbezirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Wer in der Landeshauptstadt Hannover wohnt und keine Karte erhalten oder sie verloren hat, wendet sich an das Wahlamt im Neuen Rathaus unter Telefon (05 11) 16 84 11 01. Die Wahlberechtigten im Umland der Landeshauptstadt Hannover informieren sich bitte bei ihrem jeweiligen Bürgerbüro der Stadt oder Gemeinde beziehungsweise auf deren Homepage.

Lesen Sie auch: Alles zur Wahl in unseren Erklärvideos

Welche pandemiebedingten Zugangsregeln gelten für das Wahllokal?

Die 3G-Regel gilt bei den Wahlen nicht, da niemand davon ausgeschlossen werden soll. Nach Angaben der Stadt gelten aber für die Wahllokale der Landeshauptstadt die üblichen Hygieneregeln. Darüber hinaus wurde eine Hygienekonzept erstellt, das unter anderem auch Vorgaben zur Wegeführung, Zutrittsbegrenzungen, Hand- und Flächendesinfektion, Spuckschutzwänden, ein Lüftungsplan sowie Schnelltests für die Wahlvorstände vorsieht.

Gibt es eine Maskenpflicht?

Im Wahllokal herrscht Maskenpflicht – auch für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Davon ausgenommen sind Erwachsene, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen und das durch ein Attest nachweisen können. Auch Kinder bis sechs Jahre müssen keine Maske tragen, falls sie beispielsweise mit ihren Eltern ins Wahllokal kommen.

Was ist wenn, wenn ich mich mit Corona infiziert habe und/oder unter Quarantäne stehe?

Wer am Wahlwochenende plötzlich erkrankt oder unter Quarantäne gestellt wurde, kann gegen einen entsprechenden Nachweis noch am Wahltag bis 15 Uhr einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten. Die Beantragung und Abholung kann nach Angaben von Regionssprecher Klaus Abelmann auch durch eine schriftlich bevollmächtigte dritte Person erfolgen. Dieser Brief muss am Wahltag bis 18 Uhr bei der entsprechenden Stelle der Gemeinde abgegeben werden – im Fall von Quarantäne oder Erkrankung ebenfalls durch eine dritte Person.

Wann ist mit Ergebnissen zu rechnen?

Für den Bereich der Stadt Hannover werden für etwa 19 Uhr erste Ergebnisse zur Wahl der Regionspräsidentin oder des Regionspräsidenten erwartet, gegen 20.30 Uhr Ergebnisse der Regionsversammlung und um etwa 22.30 die Ergebnisse des Rates. Nicht vor Mitternacht folgen die Ergebnisse des Bezirksrates. Stadtsprecher Dennis Dix betont jedoch, dass sich das aufgrund des hohen Briefwahl-Anteils auch nach hinten verschieben könne. Die Region Hannover machte auf NP-Anfrage keine Angaben zu ersten Ergebnissen. Laut Sprecher Klaus Abelmann hänge das unter anderem mit der Wahlbeteiligung zusammen.

Kann jemand anderes für eine Person wählen gehen?

Ist eine Person beispielsweise aufgrund einer Behinderung oder Seheinschränkung nicht in der Lage selbst zu wählen, kann eine dritte Person herangezogen werden. Im Niedersächsischen Kommunalwahlgesetz ist jedoch ausdrücklich geregelt, dass es sich dabei nur um die „technische Hilfe“ handeln darf und die wahlberechtigte Person die Wahlentscheidung selbst getroffen haben muss.

Wie viele Wahlberechtigte gibt es?

In der Stadt Hannover sind etwa 400.000 Menschen wahlberechtigt. Im Umland sind rund 502.000 Personen wahlberechtigt.

Wie viele Wahlhelfer sind im Einsatz?

Rund 4400 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind in der Landeshauptstadt im Einsatz. Wie viele es mit dem Umland zusammen sind, ist nicht bekannt.

Von Cecelia Spohn