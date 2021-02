Hannover

Die Wettervorhersage für das Wochenende: Nicht mehr ganz so kalt – und die Sonne soll sich deutlich häufiger zeigen als in den vergangenen Tagen. Heute gab es schon einen Vorgeschmack: Die Sonne ließ sich kurz über Hannover blicken und sorgte für eine kurze, aber wunderschöne Winterlandschaft. NP-Fotograf Rainer Dröse war in Herrenhausen unterwegs.

Zur Galerie So sieht die schöne Seite des Winters aus: Tief verschneite Herrenhäuser Gärten. NP-Fotograf Rainer Dröse war unterwegs.

Von NP