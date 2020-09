Hannover

Die Bewerbung zur Kulturhauptstadt ist hochkonzep­tionell, ideenreich und multidimensional. Wir fassen das zweite Bid Book zusammen:

Die Präsentation. Aufgepasst: Das neue Bid Book ist die kritisch kommentierte und herausgegebene Version seiner selbst aus der Zukunft, nachdem das eigentliche Bid Book 2020 nur aus einem Manifest bestand, auf dem man ankündigte, keine Bewerbung einzureichen. Diese Zeitschleife hat sich Autor Juan S. Guse ausgedacht. Demnach hat eine Doktorandin namens Anna B. Danielewski das verschollene Bid Book 2059 ausfindig gemacht, kommentiert und als Forschungs­arbeit veröffentlicht. Eine komplexe Ausgangslage, die dem Team aber eine vielschichtige Beschäftigung mit Hannovers Chancen und Schwächen erlaubt. Den literarischen Kniff nennt man „Herausgeberfiktion“ – man kennt ihn vielleicht von Goethes „ Werther“ oder Umberto Ecos „Der Name der Rose“.

Die Form. Der Designer Sebastian Peetz hat das Buch als Schriftrolle konzipiert. Diese ist 21 Meter lang und beantwortet 45 Fragen der Jury auf 100 Seiten. Der französische Zeichner Lukas Hamilcaro hat das Buch comichaft illustriert. Die erste Seite ist leer und verweist auf die Ursprungsidee: „ Hannover hat nichts“. Auf der letzten Seite prangt allein der Schwitters-Spruch „Vorwärts nach weit“.

Die Ideen. Im Hauptkonzept wird dieser Spruch zum Slogan: Auf dem Cityring soll 2025 ein wanderndes Festivalzentrum, die „mobile Agora“, jeden Monat eine von zwölf Stationen besetzen. Die Wanderbühne dockt dort an bestehende Gebäude an und leuchtet von Hannover aus in zwölf Himmelsrichtungen in die Welt. Dockt die Mobile Agora beispielsweise am Neuen Rathaus an, geht der Blick nach Süden, nach Döhren, Laatzen, über Göttingen bis an Italiens Westküste und nach Malta. Ein Thema aus dieser Weltrichtung soll dann in Hannover widerhallen, etwa das jährliche Ertrinken tausender Menschen auf dem Mittelmeer.

Ein Reizthema bespielt das Team mit der Idee, die Raschplatz-Hochbrücke das gesamte Jahr 2025 über für Autos zu sperren, zu begrünen und mit einer Fußgängerbrücke an den Hauptbahnhof anzuschließen – als Willkommensareal für Besucher aus aller Welt. Igor Levit, Pianist und Botschafter der Kulturhauptstadt, soll hier ein Eröffnungskonzert spielen.

Außerdem möchte das Team ein internationales Zentrum künstlerischer Zusammenarbeit in brachliegenden Flächen des Ihme-Zentrums etablieren. Institutionen und freie Szene sollen hier forschen und kreieren, der Investor habe schon für zehn Jahre Nutzungsflächen versprochen. Ein Benefizkonzert im Stadion, schwimmende Kulturinseln aus Müll und eine Fahrradbewegung mit Ziel Blantyre ( Hannovers Partnerstadt in Malawi) sind nur drei weitere der insgesamt mehr als 500 geplanten Projekte.

Die nächsten Schritte (alle digital): Am 21. September wird das Bid Book bei der Kulturstiftung der Länder in Berlin eingereicht. Am 19. Oktober bekommt die Jury eine virtuelle Stadtbegehung. Eine Woche später steigt die letzte Präsentation in Berlin und am 28. fällt die Entscheidung, ob Hannover Kulturhauptstadt 2025 wird. Für die Bekanntgabe ist am Trammplatz ein Open Air-Livestream geplant.

Von Lilean Buhl