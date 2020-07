Hannover

Sie waren eine große kulturelle Bereicherung, nun gehen die Tage der Autokultur auf dem Schützenplatz zu Ende – mit vielen Highlights!

Los geht es Freitag mit dem Star-DJ Fritz Kalkbrenner ab 21 Uhr (Einlass jeweils eine Stunde vorab). Ein PKW-Ticket (es beinhaltet den Einlass für zwei Personen) gibt es ab 66,95 Euro. Sonnabend folgt ein weiterer Höhepunkt: Fury in the Slaughterhouse spielen ab 20 Uhr ihre Zusatzshow. Ein Autoticket gibt es ab 92,25 Euro. Schluss macht am Sonntag der, der die Autokultur mit seiner Frau Amira eröffnete: Oliver Pocher zeigt ab 20 Uhr sein Programm „Gefährlich ehrlich & Gäste“. Die PKW-Tickets für die finale Show sind ausverkauft, es gibt noch Rücksitztickets. Sprich: Wer jemanden mit Ticket kennt, dessen Auto noch nicht voll ist, ist mit 30,25 Euro dabei. Sonntag ab elf Uhr gibt es Kinderkino mit der Musicalmixshow aus „Conni“ und „ Bibi Blocksberg“ – ein Autoticket kostet ab 48,75 Euro. Karten nur online unter Autokultur.info

Wissenswertes über den Großen Garten

Quelle: Rainer Dröse

Kennen Sie die Herrenhäuser Gärten? Fast jeder Mensch aus Hannover würde diese Frage bejahen. Lassen Sie es drauf ankommen: Jeden Sonnabend und Sonntag bis Oktober gibt es ab 14 Uhr einen geführten Rundgang durch den Großen Garten in Herrenhausen. Treffpunkt ist am Fürstlichen Blumengarten. Vielleicht erfahren Sie ja doch etwas Neues über die 300-Jährige geschichte der Gärten! Eintritt: 14 Euro, Ermäßigungen möglich. Mehr Infos Hier.

Schnäppchen und Käffchen auf dem Bummelmarkt

Keine gewerbliche Ware, sondern Vintage-Stücke, Klamotten, Klassiker, Handgemachtes und Schnickschnack von privaten Anbietern – das verspricht der „Flohmarkt für alle“. Am Sonnabend veranstalten die Macher von der beliebten Schau „Designachten“ den Bummel-Markt auf dem Außengelände der Eilers-Werke (Entenfangweg 2). Menschen ab 15 Jahren zahlen einen Euro Eintritt und können zwischen zwölf und 18 Uhr über den Markt stöbern, einen Snack essen und einen Tasse Kaffee trinken.

Gesundes Auto-Picknick am Klosterstollen

Frisches Essen im Vorbeifahren? Drive-Ins kennt man eher von amerikanischen Burgerketten, die Schwestern Mirjana und Sonja Schütze haben mit ihrer Agentur „Fremdessen“ daraus ein gesundes Event gemacht, das auch in die Corona-Zeiten passt. Sonnabend von zwölf bis 21 Uhr und Sonntag von zwölf bis 19 Uhr lotsen sie ein halbes Dutzend Food-Trucks auf den Parkplatz des Klosterstollens in Barsinghausen (Hinterkampstraße 6). Den Menüplan kann man vorab HIER checken.

Natur und Kunst im Hermannshof

Künstler setzen sich mit der Natur auseinander: Von 11. bis 14. Juli kann man auf dem Hermannshof in Völksen (Röse 33, Springe) eine Land-Art-Ausstellung besuchen. Im weitläufigen Park haben 16 Studierende der Experimentellen Gestaltung an der Hochschule Hannover spannende Arbeiten entwickelt. Sonnabend ab 15 Uhr starten sie mit einer Performance, täglich ab 15 Uhr gibt es Führungen. Infos HIER.

Fremde Welten im Sealife erkunden

Von Bachforelle bis Schwarzspitzen-Riffhai: Im Sea Life (Herrenhäuser Straße 4A) können Besucher in geheimnisvolle Unterwasser-Welten abtauchen. Geöffnet ist täglich von zehn bis 17 Uhr – und auch in dem XXL-Aqaurium gilt es, die Corona-Maßnahmen zu beachten. Ticktes gibt es online oder im Vorverkauf mit Zeitfenster, es besteht Masken- und Abstandspflicht. Eintritt: 10.80 bis 14 Euro.

