„Termin, Kosten, Qualität: Alles liegt im Rahmen, und dafür gebührt den Baufirmen unser Dank.“ Dirk Streicher, Vorstandsvorsitzender des hannoverschen Bauträgers Delta Bau, sprach den Unternehmen ausdrücklich seinen Lob dafür aus, dass sie das rund 40 Millionen Euro teure Bauprojekt an der Mailänder Straße am Expo Park quasi auf den Punkt genau hochziehen. Bis zum Richtfest zumindest, das die Delta Bau am Donnerstag mit etwa 90 Gästen gefeiert hat.

Das fünfgeschossige Gebäude, genannt Torhaus, wurde vom Architekturbüro BKSP geplant, hat rund 9500 Quadratmeter Nutzfläche und entsteht aktuell gegenüber der Endstation der Stadtbahnlinie 6. Bezugsfertig soll es im Sommer 2022 sein.

Einen Hauptmieter gibt es auch schon: Die Firma Cochlear, Weltmarktführer für implantierbare Hörgeräte. Das Unternehmen verlegt dafür seinen Hauptsitz in Deutschland von der Karl-Wiechert-Allee an das Expo-Gelände. Etwa 3750 Quadratmeter bezieht Cochlear, bleiben also noch rund 5750 Quadratmeter übrig, die interessierte Unternehmen ab einer Fläche von 500 Quadratmetern Größe mieten können. Platz ist für insgesamt 500 Büros.

Trotz Trend zum Home Office: „Büros haben Zukunft“

Dass dies nicht gelingt, daran haben weder Delta Bau noch Hannovers Stadtbaurat Thomas Vielhaber Zweifel: „Wohnen und Arbeiten werden im Expo Park zusammengefügt. Nebenan in Kronsberg-Süd entsteht Niedersachsens größtes Baugebiet mit etwa 4000 Wohneinheiten. Wohnorte werden danach ausgewählt, wo man arbeiten kann“, so der Baudezernent.

Dirk Streicher gehe davon aus, dass Büros auch in Zukunft gebraucht werden, trotz klarer Tendenz zum Home Office. „Das zeigt uns die Nachfrage. Es gibt aber neue Anforderungen an Büros, die wir erfüllen wollen und können.“

Delta Bau hatte das rund 5000 Quadratmeter große Areal 2017 als Vorratsgrundstück von der damaligen Expo Grund GmbH (heute Hanova) gekauft – mit Blick auf eine weitere positive Entwicklung des Expo-Parks, in dem mittlerweile rund 150 Firmen mit mehr als 2000 Mitarbeitern vertreten sind. Ideal ist die Verkehrsanbindung – mit Stadtbahn Linie 6 ist man in gut 20 Minuten in der Innenstadt. Dazu führt der Messeschnellweg in der Nähe vorbei.

Gute Lage: Das neue Bürogebäude befindet sich im Expo Park Ost direkt gegenüber der Stadtbahn-Endhaltestelle der Linie 6. Im Sommer 2022 soll das 40 Millionen Euro teure Bauvorhaben fertiggestellt sein. Quelle: Behrens

Das Torhaus mit Sichtbeton im Erdgeschoss und feingliedrigen Metallelementen in den Geschossen hat später rund 900 raumhohe Fenster, es verfügt über zwei separate Eingänge samt Foyer, einen begrünten Innenhof und eine Tiefgarage mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Platz soll sein für 109 Fahrzeuge. Geografisch liegt das Torhaus Expopark im Stadtteil Bemerode.

Von Andreas Voigt