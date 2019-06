Hannover

Die Kriminalstatistik der Polizei in Hannover weist seit Jahren immer weniger Straftaten auf und eine immer höhere Aufklärungsquote. Dennoch fühlen sich viele Hannoveraner – vor allem in der City – nicht sicher. Das hat 2018 eine Befragung der Stadt Hannover zum Thema „ Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum“ ergeben. Die Kluft zwischen realen Zahlen und gefühlter Realität gibt es nicht nur in Hannover, das Phänomen ist landesweit zu beobachten. Das 12. Symposium des Landeskriminalamtes ( LKA) Niedersachsen beschäftigt sich am Montag in Hannover mit dem Thema.

Rund 100 Experten und Vertreter von Strafverfolgungsbehörden tauschen sich über Angst und Kriminalitätsfurcht aus. Und sie suchen nach Lösungsansätzen, die dazu beitragen, das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken.

Minister: Ängste der Menschen ernst nehmen

Zur Eröffnung sagte Innenminister Boris Pistorius: „Die Statistiken sprechen einerseits eine deutliche Sprache, wir haben objektiv weniger Kriminalität. Andererseits müssen wir die Sorgen und Ängste vieler Menschen ernst nehmen.“ Dazu gehöre nicht nur eine gute Arbeit der Sicherheitsbehörden: „Dazu gehören auch andere, ganzheitliche Ansätze, etwa der Schutz sozialer Räume, die Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Polizei und vieles mehr.“

Was ist Angst oder Furcht vor Kriminalität überhaupt? Wie lässt sie sich messen und inwieweit können die erhobenen Daten ein realistisches Bild vermitteln? Diese und andere Fragen stehen im Fokus des Symposiums. Ziel der Teilnehmer ist es, mögliche Konsequenzen für die polizeiliche Arbeit zu identifizieren.

Polizeipräsenz und Prävention

Schon jetzt setzt das Land Niedersachsen auf eine starke Polizeipräsenz und es wird darüber diskutiert, wie soziale Räume in den unterschiedlichen Regionen Niedersachsens sicherer gemacht werden können, heißt es in einer Mitteilung des LKA. Auch bei einem wichtigen Baustein der Polizeiarbeit, der Prävention, seien die Behörden gut aufgestellt, erklärte LKA-Präsident Friedo de Vries: „Wir haben eine gut ausgebaute Präventionslandschaft – von der sehr speziellen Prävention im politisch motivierten Bereich bis hin zu Programmen für breitere Zielgruppen.“

Klar sei aber auch, dass Polizei immer noch besser werden könne und zukunftsträchtige strategische Maßnahmen ableiten müsse, so de Vries: „Dazu soll das Symposium einen Beitrag leisten.“

Mehr zum Thema:

– Hannovers Problemzonen

– Ordnung eine Frage der Sicherheit

– Hannovers Marstall schlimmer als der Ballermann?

– Greifen die Konzepte der Stadt nicht?

– Drogen-Razzia im Steintor

– Sicherheit in Hannover: Parteien wollen Erfolge sehen

– 150 Polizisten sollen Hannovers Straßen sicherer machen

Von Britta Mahrholz