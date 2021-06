Hannover

Die Stadt prüft die Einrichtung eines temporären Bürgeramtes in den Räumen des Hannover Congress Centrum (HCC) im Zooviertel – um die monatelangen Wartezeiten in anderen Ämtern zu reduzieren. Vorbild für das „Pop-up-Bürgeramt“ im HCC ist die Stadt Hamburg. Auf dem Messegelände öffnete nach Pfingsten eine Art Sonderkundenzentrum, um in den Messehallen zum Beispiel Ausweise zu verlängern. Wann das Bürgeramt auf Zeit im HCC kommt, ist aktuell aber unklar.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadt teilte auf Anfrage am Dienstag mit, dass zurzeit Sondierungen zu verschiedenen Maßnahmen rund um die Problematik „Terminvorlauf Bürgerämter“ stattfänden. „Eine davon ist die Prüfung der temporären Einrichtung eines Bürgeramtes in den Räumlichkeiten des HCC“, so Stadtsprecher Dennis Dix. Es gebe hierfür grundlegende Fragen zu klären, die sich um alle Aspekte der Machbarkeit drehen würden. „Fragen der technischen Aufrüstbarkeit, der Installation von Datenleitungen, Computerterminals und Arbeitsplätzen, der Ablauforganisation etwa erfordern zügige, vor allem aber tragfähige Antworten.“

Spezielle IT-Ausstattung in Bürgerämtern notwendig

Wer einen Personal- oder Reisepass beantragen möchte, darf keinen Terminstress haben, denn den gibt es in der Regel erst nach Monaten. Die Stadt Hannover gebründet die lange Wartezeit mit der Corona-Pandemie, durch die einige Bürgerämter geschlossen hätten. Auch bei der KfZ-Zuassungsstelle gibt es deswegen aktuell lange Wartezeiten. Mit dem „Pop Up Bürgeramt“ möchte die Stadt diese Wartezeit abbauen. Aber auch die Umsetzung scheint sich hinzuziehen:

„Es braucht gerade in Bürgerämtern eine teilweise sehr spezielle IT-Ausstattung, die die Bearbeitung der verschiedenen Anliegen ermöglicht. Hier werden Anschaffungen getätigt werden müssen, die letztlich den zurzeit herrschenden Marktbedingungen unterliegen“, sagt der Stadtsprecher weiter. Zugleich sei ein wichtiger Faktor, ein Bürgeramt in einer gewissen Größenordnung zu betreiben, da sonst der (Kosten-)Aufwand den Nutzen übersteige.

Bürgeramt soll „innerhalb kürzester Zeit“ möglich sein

Trotz der sich derzeit positiv entwickelnden Corona-Lage gelte es nach wie vor, die Hygienestandards einzuhalten, so die Stadt weiter. „Gerade in einem Bereich, der ein hohes Kundenaufkommen sicher bewältigen muss, spielt die Frage der räumlichen Ausgestaltung eine zentrale Rolle“.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Verwaltung werde dieses Thema unter Einhaltung der gesundheitlichen Sicherheitsbedürfnisse von Kunden und Mitarbeitern sehr lösungsorientiert vorantreiben und sei bemüht, Wege zu finden, ein temporäres Bürgeramt innerhalb kürzest möglicher Zeit in Betrieb nehmen zu können, hieß es weiter. „Genauere Aussagen zum wann und wie, können zu diesem Zeitpunkt nicht seriös beantwortet werden.“

Von Andreas Voigt