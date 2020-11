HANNOVER

An der Otfried-Preußler-Grundschule in der Südstadt kann wieder ein Poolmodell für Schulassistenzen umgesetzt werden. Darauf hat sich der Jugendhilfeauschuss am Montag einstimmig ausgesprochen. Umgesetzt werden soll ein Modell, das schon am 1.Dezember startet und das Region und Stadt Hannover und den Eltern der Schule ausgearbeitet haben – rechtskonform und ohne den individuellen Rechtsanspruch auf Schulassistenz zu verletzten, wie die Stadt am Montag betonte.

Ende September wurde die Otfried-Preußler-Schule mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet – wenig später hatte die NP berichtet, dass eine Säule dieses Erfolgs da bereits weggebrochen war. Der Pool für Schulassistenten, die allen Schülern mit Unterstützungsbedarf zur Verfügung stehen, wurde von der Stadtverwaltung gewissermaßen aufgelöst. Der Pool wurde zuvor aus sämtlichen Schulassistenten gebildet, egal, ob die Region (bei körperlich/geistiger Behinderung) oder die Stadt (seelische Behinderung) die Kosten trägt. Die Stadtverwaltung hatte zuletzt auf eine stärkere Trennung bestanden. Davon hat sie nun Abstand genommen – zum Wohle der betroffenen Kinder und deren Eltern.

Gutachten als Grundlage für die Hilfe der Grundschüler

Neu an dem zunächst von der Stadt vorgeschlagenen und jetzt von der Politik verabschiedeten Modell ist, dass die beiden Rechtskreise des Sozialgesetzbuches, das SGB VIII und das SGB IX, zusammengeführt werden können. Heißt konkret: Auf Grundlage des gutachterlich festgestellten Hilfebedarfs darf ein Träger entsprechende Fachkräfte gemeinsam einsetzen und je nach festgestelltem Hilfebedarf ist jetzt auch eine Betreuung in einem Verhältnis von eins zu zwei oder eins zu drei möglich. „Uns war und ist es wichtig, dass das Konzept der Inklusion an der Otfried-Preußler-Schule weiterhin gelebt wird. Die Zusammenführung beider Rechtskreise in einen Pool ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn wir uns nun freuen, dass ein Poolmodell wiedereingeführt werden soll, bedauern wir, dass es so lange gedauert hat, bis die Verwaltung sich bewegt hat“, so Ralf von der Heide, Vater eines inklusiv beschulten Kindes an der Otfried-Preußler-Schule.

Die Auswertung der Verläufe der Hilfeleistungen habe gezeigt, dass die reine Eins-zu-eins-Zuordnung einer Assistenzkraft zu einem Kind gerade an diesem Punkt immer mal wieder zu Problemen führte, so die Stadt Hannover. Mit Hilfe des nun verabschiedeten Poolmodells solle unter anderem eine Kontinuität zur Teilnahme am Unterricht gesichert werden. „Ich freue mich, dass wir einen Weg gefunden haben, das von Schule und Eltern favorisierte Poolmodell anbieten zu können und dass die Kinder der Schule sehen, dass ihr Engagement so schnell Wirkung gezeigt hat“, so Rita Maria Rzyski, die Dezernentin für Bildung, Jugend und Familie bei der Stadt Hannover.

Klingenburg : „Ein Wechsel in der Schulpolitik“

Silvia Klingenburg, schulpolitische Sprecherin der Grünen im Rat und zugleich Vorsitzende des Inklusionsbeirates bei der Stadt, der die Poolbildung maßgeblich vorangebracht hatte, sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass der Beschluss am Anfang stehe für einen Wechsel in der städtischen Schulpolitik. „Es geht nicht mehr in erster Linie darum zu entscheiden, welche Schule oder Schulform entstehen sollen. Sondern darum, was jedes Kind an Unterstützung erhält, um einen ordentlichen Abschluss zu bekommen.“

Klingenburg führte aus, dass die Stadt plane, das Poolmodell zu Beginn des kommenden Jahres auf alle Grundschulen auszuweiten, die es in Anspruch nehmen wollen. Mittelfristig solle es auch auf weiterführende Schulen ausgedehnt werden. Die IGS Büssingweg sei etwa ein Beispiel, führte Silvia Klingenburg weiter aus, wie auch die Architektur in Schulen künftig nach pädagogischen Maßstäben ausgerichtet werde. Wie berichtet, wird an der Gesamtschule im Stadtteil Vahrenwald ein neues Lernkonzept umgesetzt.

IGS Büssingweg wird nach pädagogischen Maßstäben gebaut

Im Mittelpunkt des Neubaus steht eine zentrale Halle – neben Fachklassenräumen für beispielsweise Naturwissenschaften gibt es auch eine Anordnung mit Lernhäusern, die die herkömmlichen Klassenräume ersetzen. In den Obergeschossen sollen die Schüler ebenfalls Freiräume bekommen, zudem entstehen Balkone sowie Terrassen. „Der Blick auf die Schule ändert sich. Quadratisch, praktisch, gut: das gilt in erster Linie nicht mehr“, so die Schulexpertin Grünen und Vorsitzende des Inklusionsbeirates. „Neue pädagogische Methoden können auch dabei helfen, spätere Abschulungen zu verhindern.“

Von Andreas Voigt