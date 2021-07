Hannover

Auf diese Nachricht haben die Misburger, Sportvereine und Schwimmfans gewartet: Im September beginnen die Arbeiten für den Neubau des Misburger Bades. Dies hat Hannovers Sportdezernentin Konstanze Beckedorf jetzt im Sportausschuss bekannt gegeben. Im sogenannten ÖPP-Verfahren baut die Industriebau Wernigerode GmbH das 30-Millionen-Euro Vorhaben.

Die Kommunalaufsicht hat das Bauprojekt laut der Dezernentin genehmigt, eine Drei-Millionen-Euro-Bundesförderung fließt ebenfalls in den Neubau mit ein. „Wir können unseren Zeitplan einhalten“, sagte Beckedorf. Heißt: Auch die Eröffnung Ende 2023 steht. Die Schwimmhalle des Misburger Bades ist seit 2015 geschlossen, weil der damalige private Betreiber bei einer Sanierung tragende Konstruktionen beschädigt hatte. Lediglich das Freibad ist noch in Betrieb.

Ein 25-Meter-Becken sowie eine Fitness-und Saunalandschaft

Die Baufirma aus Wernigerode baut jetzt im Auftrag der Stadt Hannover ein neues Hallenbad und gestaltet auch den Freibadbereich um. Die Firma geht in Vorleistung und tritt als Bauherr auf, während die Stadt Hannover das neue Bad in Form von Raten über viele Jahre abzahlt. Das Bad wird als einstöckiges Gebäude errichtet und ist komplett barrierefrei. In der Schwimmhalle gibt es ein 25-Meter-Becken mit Drei-Meter-Sprungbrett, ein Lehrschwimmbecken sowie ein Planschbecken für Kleinkinder. Zudem ist ein Fitnessbereich und eine Saunalandschaft geplant.

Die beiden Schwimmbecken im Freibadbereich werden mit Edelstahl ausgekleidet, eine kleine Wasserrutsche soll es geben, auf einem kleinen Feld mit zwei Toren können Kinder Fußball spielen. Für Kleinkinder steht eine Matschgrube zur Verfügung. Der Parkplatz vor dem Bad bekommt weniger Autostellplätze, dafür gibt es Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder, sogar mit Ladestationen für E-Bikes. Auch auf dem Autoparkplatz will die Stadt noch Elektrozapfsäulen installieren.

Von Andreas Voigt