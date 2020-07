Hannover

Trotz mäßigen Wetters und wie angekündigt verstärkter Kontrollen: Das Limmern rund um die Limmerstraße ( Linden-Nord) hat auch in der Nacht zu Sonnabend kaum nachgelassen. Die Polizei musste 99 sogenannte Gefährdungsansprachen durchführen, 17 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz wurden registriert.

Glasscherben, Kot und Urin in Hauseingängen

Gerade in den vergangenen Wochen ist das seit Langem übliche Feiern auf der Limmerstraße und Umgebung immer mehr aus dem Ruder gelaufen. Das könnte auch daran liegen, dass noch immer die Klubs wegen Corona geschlossen haben, junge Leute zum Feiern deshalb verstärkt auf die Straße ziehen. Immer öfter kommt es aber zu nächtlichen Ruhestörungen, Pöbeleien und Verunreinigungen. Am vergangenen Wochenende hatten sogar sechs Kioske gegen 23 Uhr geschlossen werden müssen.

Erst jüngst war das Thema wieder im Stadtbezirksrat Linden-Limmer hochgekocht. Anwohner berichteten über Kot und Urin in den Hauseingängen, Glasscherben und herumliegenden Flaschen. Selbst Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube, sonst den Bedürfnissen junger Leute gegenüber eher aufgeschlossen, war mit seinem Verständnis offenbar am Ende.

Nächtliche Salsa-Musik vorm Altenheim

Er berichtete von Feiernden, die nachts um halb drei laute Salsa-Musik vor einem Altersheim spielten oder einem Schlagzeuger, der etwa zu gleicher Stunde sein Instrument mitten auf der Limmerstraße aufbaute und los legte. „Als ich fragte, was dann denn solle, rief er nur: ’Verpiss Dich, Fettsack. Sonst gibt’s was auf die Fresse.’“

Von Seiten mehrerer Anwohner und der CDU wurde bereits ein Alkoholverbot ins Spiel gebracht, was allerdings aktuell keine politische Mehrheit finden dürfte. Auch Grube hält solche Maßnahmen für sinnlos, ebenso den von den Grünen eingebrachten Vorschlag eines Nachtbürgermeisters als Ansprechpartner. „Wir haben seit einem dreiviertel Jahr an einem Konzept gearbeitet, das eigentlich ab März hätte umgesetzt werden sollen“, sagte er auf NP-Anfrage. Wegen der Coronakrise hätte das nicht geklappt. „Es ist jetzt aber auf die aktuelle Situation umgeschrieben worden und in der Abstimmung mit der Stadt.“

Neues Konzept gegen Ruhestörer

Es sei von jungen Leuten aus der Kulturszene entwickelt worden. Im Kern gehe es dabei, ähnlich einem Modell der Stadt München, das Thema „von unten“ anzufassen. Ruhestörer sollen dabei im Grunde auf Augenhöhe angesprochen und ein Stück weit begleitet werden. Das Konzept setzt dabei wohl einerseits auf die Einsichtsfähigkeit, andererseits auch auf Repressalien, wo diese zunächst fehlt. Details sollen allerdings erst bekannt werden, wenn die Stadt das Projekt absegnet. Bis dahin werden Polizei und der städtische Ordnungsdienst auch weiterhin ihre Kontrollen an Wochenenden verschärfen.

Von Andreas Krasselt