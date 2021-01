Hannover

Radiosender bundesweit auf einer Frequenz in Top-Qualität verfolgen zu können – dahinter steckt digitales Radio im Sendeformat DAB, das eines Tages UKW ersetzen soll. Mit Produkten und Dienstleistungen für den digitalen Rundfunk hat sich ein von der Wirtschaftsförderung Hannoverimpuls unterstütztes Unternehmen mittlerweile weltweit einen Namen gemacht: „RFmondial“.

Die hannoverschen Digitalradio-Spezialisten stellen etwa Ausrüstung bereit, mit der der digitale Radioempfang getestet, überwacht und letztlich verbessert werden kann; ihre Produkte und Dienste sind weltweit gefragt. Jetzt hat das Unternehmen seine Fördergesellschafter ausbezahlt und deren Beteiligungen zurückgekauft – „und das sogar mit Rendite für die Investoren“, erklärt Hannoverimpuls.

Anzeige

Starthilfe

Da Unternehmen in der Gründungsphase über wenig Sicherheiten verfügen, erhalten sie meist keine Bankkredite. RFmondial nutzte zum Start daher die Finanzierung durch den „hannover innovation fonds“ (hif) von Hannoverimpuls, der gerade gegründet worden war, um Kapital für junge Hightech-Unternehmen bereitzustellen (siehe Text unten).

Jens Schroeder, einer der Gründer und Geschäftsführer der RFmondial, ist sicher, ohne das Startkapital der hannoverschen Wirtschaftsförderung hätten sich die damals frisch promovierten Doktoren des Instituts für Kommunikationstechnik der Leibniz Universität Hannover die Gründung ihres Unternehmens im Jahr 2008 nicht getraut: „Das Invest war für uns essenziell.“ Denn für die Unternehmensidee seien hohe Investitionen etwa in Entwicklung und Arbeitsgeräte notwendig gewesen: „Das hätten wir niemals allein gestemmt.“

Erfolgsteam (von links): Jens Schroeder, Albert Waal und Stefan Galler, Geschäftsführer von RFmondial. Quelle: RFmondial

Heute agiert die Firma weltweit, beschäftigt zwölf Mitarbeiter. „Ab nächstem Jahr müssen alle Empfänger digitalfähig sein, wir wollen unseren Anteil auch im weltweiten Radiomarkt weiter ausbauen“, benennt Schroeder die Ziele des Unternehmens.

Jobs & Profit

Arbeitsplatzeffekte, Entwicklung von Spezialkompetenz am Standort Hannover – all das versprechen sich die Wirtschaftsförderer von ihrem Fonds-Engagement. Und natürlich den Verkauf von Eigenkapitalbeteiligungen mit Gewinn.

Hannover-Impuls-Sprecherin Katharina Nörthemann: „Unsere Beteiligung war Teil einer Konsortial-Finanzierung über insgesamt 600.000 Euro, von denen der Fonds hif 150.000 Euro und ein Business Angel aus Hannover 50.000 Euro als Eigenkapital und zwei Finanzinstitute je 200.000 Euro als stille Beteiligungen eingebracht haben.“ Der hif habe damit bis zum Ausstieg 15 Prozent an der RFmondial gehalten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

200 Millionen Euro

Die Gesamtbilanz der InvestImpuls-Fonds sei positiv, das Konzept gehe auf: Bis heute habe es über 50 Beteiligungen gegeben, in die inzwischen mehr investiert worden sei, als anfänglich an Kapital zur Verfügung gestanden habe. Zusammen mit regionalen bis internationalen Co-Investoren sei „in über 150 Finanzierungsrunden ein Gesamtkapital von rund 200 Millionen Euro bewegt“ worden.

Die stillen Beteiligungen an RFmondial seien laufend verzinst und bis 2017 vollständig getilgt worden. Durch den Verkauf der Anteile hat der Fonds laut Nörthemann „sein Investment zuzüglich einer kleinen Rendite im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zurück verdient“.

Auch nach dem so genannten „Exit“ von RFmondial soll die Zusammenarbeit mit Hannovers Wirtschaftsförderung weiter gehen. Die Nähe des Unternehmens zum Institut für Kommunikationstechnik ebenso; so forsche RFmondial gemeinsam mit der Universität etwa an neuen Verfahren der Übertragungstechnik.

Förderinstrument Invest-Impuls

Unter der Dachmarke Invest-Impuls investiert die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hannoverimpuls im Auftrag der Landeshauptstadt und der Region Hannover mit ihren zwei Beteiligungsfonds „hif“ und „HBF“ in innovative technologieorientierte Startups. Dazu zählen bekannte Namen wie mediaTest digital (App-Sicherheits-Checker), Fidlock (patentierte Magnetverschlüsse), Hornet Security (IT-Sicherheit) und Rowiak (Präzisions-Laser für Augen-OP).

Insgesamt wurden laut Hannoverimpuls bisher 50 Unternehmen finanziert – weitere Beteiligungsmöglichkeiten seien willkommen. Invest-Impuls verfügt über 28 Millionen Euro. Junge Hightech-Unternehmen aus der Region können so Beteiligungskapital erhalten. Ein einfaches Verfahren soll für schnelle Entscheidungen sorgen.

Frühe Starthilfe

Der „hannover innovation fonds“ (hif) investiert in die früheren Phasen der Unternehmensentwicklung mit bis zu 200.000 Euro. Bislang hat dieser Fonds bereits in 32 unterschiedliche Startup-Unternehmen in der Region investiert.

Der „Hannover Beteiligungsfonds“ (HBF) investiert dagegen mit höheren Finanzierungsbeiträgen (bis zu 1,5 Millionen Euro) in etwas spätere Phasen der Unternehmensentwicklung oder kapitalintensivere innovative Geschäftsmodelle.

Der „hif“ ist wie der „HBF“, der anschließende Unternehmensphasen mit Wachstumskapital ausstatten kann, als „Evergreen“ aufgelegt, sodass Rückflüsse aus Abgängen wie dem von RFmondial wieder investiert werden können. Hannoverimpuls-Geschäftsführerin Doris Petersen bilanziert das Invest-Impuls-Modell so: „Ganz viel bewegt, wenig verbraucht und den Innovationsstandort Hannover nachhaltig gestärkt – Wirtschaftsförderung vom Feinsten!“

Von Ralph Hübner