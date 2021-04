Hannover

Ein paar Züge aus der Crack-Pfeife gibt es schon für wenige Euro. Sie werden gemeinsam gekauft und gemeinsam geraucht – trotz Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus. Die Droge auf Kokainbasis wird zunehmend zu einem Problem in der hannoverschen Szene. Und die Pandemie erschwert den Kampf gegen Abhängigkeit und Verelendung zusätzlich. Das berichtete Frank Woike, der Suchtbeauftragte der Stadt Hannover, am Montag im Bezirksrat Mitte.

Das „Thema Crack“ führe „immer wieder zu Beschwerden. Die von der Droge Abhängigen zu erreichen, sei allerdings besonders schwierig. Denn anders als Heroin-Süchtige, die sich im Druckraum Stellwerk ihre Spritzen setzen können und dort auch betreut werden, ist Crack-Konsum dort nicht möglich, weil die Weitergabe von Drogen in den Räumen verboten ist. „Es gibt in Deutschland kein zugelassenes Substitut“, erklärte Woike. An Heroinabhängigen könne hingegen Diamorphin ausgegeben werden, ein synthetisch hergestelltes Heroin.

Corona-Pandemie: Viele Drogensüchtige rutschen wieder ab

Durch die Corona-Pandemie hat sich laut Woike die Lage weiter verschärft. Gewohnte Tagesabläufe hätten sich verändert, Vereinsamung und Ängste hätten zugenommen. Dadurch seien viele „wieder komplett die Leiter heruntergefallen“, berichtete der Suchthilfebeauftragte. Und zwar nicht nur Leute, die eigentlich stabil in einer Drogen-Substitution waren, sondern auch Personen, die bereits „als clean galten“.

Das liegt auch daran, dass Hilfsangebote nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Zwar sind Drogenberatungsstellen wie das von Step betriebene Stellwerk an der Augustenstraße, das SOS-Bistro vom Verein Neues Land an der Steintorfeldstraße oder das Kontakt-Café der Caritas an der Johannsenstraße grundsätzlich geöffnet. Aber im Stellwerk zum Beispiel könnten wegen der Corona-Pandemie zeitgleich nur drei von zehn Plätzen genutzt werden, in der Johannesstraße lediglich sechs von 20, so Woike.

Weniger Kapazitäten: Wegen der Corona-Pandemie sind die Möglichkeiten im Stellwerk begrenzt. Quelle: Katrin Kutter

Doppelt so viele Drogenspritzen am Automaten verkauft

Zudem gebe es oft zeitliche Beschränkungen, um dennoch möglichst viele Hilfsbedürftige betreuen zu können. Intensiv genutzt wird auch der Spritzenautomat am Stellwerk. Laut Stadt haben sich die Verkaufszahlen seit Beginn der Pandemie verdoppelt.

Ein großes Problem sieht der Suchthilfebeauftragte der Stadt auch darin, dass zurzeit in der Region Hannover kaum Möglichkeiten zur Verfügung stehen, „Menschen in die Entgiftung zu bringen“. Es gebe „keine freien Plätze“, weil viele Kräfte in den Krankenhäusern wegen der Pandemie für die Intensivpflege abgezogen worden seien. Wartelisten seien über viele Monate hinweg besetzt. Verbesserungen der Situation am Hauptbahnhof ließen sich nur durch „einen Mix aus medizinischer Hilfe, Straßensozialarbeit und dem Kontrolldruck der Ordnungskräfte“ erreichen.

Stadt baut am Stellwerk Unterstände für Süchtige

Um die Situation für die Süchtigen im Bereich Stellwerk zu verbessern, will die Stadt auf dem Vorplatz an der Fernroder Straße für 50.000 Euro drei Unterstände mit insgesamt 24 Sitzplätzen errichten. Sie sollen in gewissen Abständen zueinander aufgestellt werden, „weil nicht alle Gruppen harmonisch miteinander umgehen“, sagt Woike.

Er fordert darüber hinaus eine neue Toilettenanlage am Brennpunkt, inklusive Aufsicht. Sonst würde das Klo als Drogenkonsumraum, für Prostitution oder aber zum Übernachten missbraucht, warnte Woike. Ein Problem sei auch Vandalismus. Die frisch reparierte Toilettenanlage am Raschplatz etwa war schon nach drei Wochen wieder zerstört worden.

Während der Konsum von Crack und Alkohol zugenommen habe, sei das Thema Spielsucht mit der Pandemie „völlig von der Bildfläche verschwunden“. Woike geht jedoch davon aus, dass die Spieler „massiv in den Bereich online abgewandert sind“. Dort seien die Angebote explodiert.

Von Christian Bohnenkamp