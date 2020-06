Corona: Schwere Zeiten für das Hannover Congress Centrum

Hannover

Gutes Geschäftsergebnis im Rücken, höchstwahrscheinlich schauerliche Bilanz wegen der Corona-Pandemie für dieses Jahr vor der Brust: Im zuständigen Betriebsausschuss der Stadt hat der Chef vom Hannover Congress Centrum (HCC), Joachim König, am Montag Bilanz gezogen: Im vergangenen Jahr erreichte das HCC ein positives Jahresergebnis von knapp 716.000 Euro. Wegen des Komplettausfalls von Veranstaltungen mit Publikum aller Art seit März wegen der Corona-Pandemie rechnet Joachim König mit einem Minus in diesem Jahr in Höhe von „einem mittleren einstelligen Millionenbetrag“.

Rückblick: Das HCC hat 2019 gut an verschiedenen Tagungen und Kongressen von Firmen sowie Verbandsveranstaltungen verdient. Zum positiven Ergebnis haben am Ende aber vor allem die Groß-Konzerte in der HDI-Arena etwa von Herbert Grönemeyer, Phil Collins, Pink oder Rammstein beigetragen: „Bei durchschnittlich 40.000 Besuchern pro Konzert ist das ein ganz netter Umsatzanteil“, so Joachim König. Der Umsatz war sogar so groß, dass der 96-Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga mit dann weniger Zuschauern mehr als wettgemacht werden konnte. Das HCC ist seit vielen Jahren für das Stadion-Catering zuständig.

Anzeige

Eilenriedehalle B wird konferenztauglicher

In Sachen Immobilien-Sanierung beginnt das HCC in diesen Tagen mit dem Austausch der Großküche (2019 wurden schon vorbereitende Maßnahmen angefangen), der sich laut Joachim König bis Anfang September hinzieht. Glück im Unglück: Da das HCC-Geschäft wegen der Corona-Auflagen weitestgehend brach liegt, rechnet die städtische Tochter nicht mit großen Einschnitten bei der gastronomischen Versorgung der Besucher. Dazu investiert das HCC viel in Technik, etwa in die Heizungsanlage und die Eilenriedehalle B wird im hinteren Teil konferenztauglicher durch eine bessere Akustik. Zudem will das HCC dort dann so viel Raumangebot bieten, dass selbst unter den zurzeit gültigen Abstands- und Hygieneregeln 120 bis 150 Gäste an einer (Firmen-) Veranstaltung teilnehmen können.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt