Hannover

Über den Polizeistern, der die Profilbilder der Polizei Hannover bei Twitter, Facebook und Instagram füllt, ist seit Freitag ein schwarzer Streifen gelegt. Ein sogenannter Trauerflor. Doch warum trägt die Polizei Trauer? „Wir signalisieren damit Solidarität mit den Kollegen in Hessen, wo ein Polizist ums Leben gekommen ist“, erklärt Hannovers Polizeisprecher Mirco Nowak auf NP-Anfrage.

Zum Hintergrund: Bei einer Fahndung im Main-Kinzig-Kreis ist ein Polizeibeamter in der Nacht zum Freitag tödlich verunglückt. Der Mann sei in der Nähe des Bahnhofs Wächtersbach von einem Zug erfasst und überrollt worden, teilten die Polizei Offenbach sowie die Staatsanwaltschaft Hanau mit. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Fahndung habe im Anschluss an einen Ladeneinbruch stattgefunden und sich auch über die Gleise erstreckt.

Trauerflor in ganz Deutschland

„Seitdem wir in den sozialen Medien unterwegs sind, tragen wir dort zu solchen Anlässen Trauerflor“, erklärt Nowak weiter. „Davor hat man lediglich an den Streifenwagen ein schwarzes Stück Stoff befestigt.“

Die Polizei trägt in dieser Weise übrigens in allen Bundesländern Trauerflor – egal, wo sich der Todesfall ereignet hat.

Von Simon Polreich